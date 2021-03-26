《日日是好日》講述學習茶道的歷程　繁複步驟中領悟人生哲學

▲日日是好日。（圖／《日日是好日》劇照，下同）

講述茶道的日本電影《日日是好日》，本片是改編自作家森下典子的《日日好日：茶道教我的幸福15味》。電影中展現了茶道的深度、繁複，作為一項富有歷史的傳統技藝，每個細節與步驟，都有著高度的講究，卻也藉由沉靜、溫和的電影步調，既使觀眾感受到茶道的旨趣，亦使沉浸於其中的人，幡然領悟「日日是好日」的真諦。

電影講述 20 歲的大學生典子（黑木華 飾），於春天結識年邁的武田老師（樹木希林 飾）並向其學習茶道。對於茶道的繁複規則，如「摺帛紗」有著嚴謹的摺法、一塊榻榻米必須分成六步，縱使典子起初滿是懷疑，但隨著重複數遍的操作，終於能夠體會茶道專注當下的意涵，而這份體悟，亦悄悄地影響著典子看待人生的方式。

在嘗試理解之前，更重要的是懂得感受

《日日是好日》中，典子說道：「世上所有事物，可歸納為『能立即理解』以及『無法立即理解』兩大類，能立即理解的事物，經歷過一次就能瞭然，然而無法立即理解的事物，往往得花上很多的時間才能漸漸理解。」述出對於茶道的理解。起初對於這項傳統技藝，踏在快速、新潮浪頭上的典子，無法理解其意義，也不能明白並非每個步驟都必須有意義。

對於典子的提問，那些繁複的規則武田老師也無法一一解釋，只能要求典子藉由反覆的操作，讓身體記住那些無法背下的步驟，由形入心後再去感受其哲理。學習茶道，藉由沏茶、品茗的過程，培養出古典仕女的性情，能在重複的練習中，悟得專心感受當下的一切美好，因為緩慢、柔和，方能使五感變得清晰而敏銳，真正品味到日常中所漠視的美好。

無論什麼樣的日子，盡情玩味其中就好

茶道教室中橫掛的「日日是好日」，對剛踏入茶道不久的典子，即便能夠理解字面上的意思，卻無法對這種人生態度產生共鳴；大學畢業後的典子，經歷了求職失敗、男友不忠，滿是挫折的人生，使將近 30 歲的她仍無法找到正軌，下意識地無法對「日日是好日」有所認同，畢竟由苦悶與失望堆疊成的，就是她所經歷的人生。

「在雨天就聽雨聲，下雪的日子就看雪，夏天感受暑氣，冬天感受刺骨的寒風。」茶道對於節氣的重視，體現在每個細節之中，因為能夠在習以為常的季節更替懂得品味，方才真正理解「日日是好日」的意涵。那份感受不是外在客觀的標準能夠評價，而是由「心」作為出發點，去細看自己人生的每時每刻與每段關係，如此看待人生，自然能理解什麼是「好日」。

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