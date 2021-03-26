fb ig video ETtoday search mobile

《日日是好日》講述學習茶道的歷程　繁複步驟中領悟人生哲學

>

▲《日日是好日》劇照。（圖／女子學）

▲日日是好日。（圖／《日日是好日》劇照，下同）

講述茶道的日本電影《日日是好日》，本片是改編自作家森下典子的《日日好日：茶道教我的幸福15味》。電影中展現了茶道的深度、繁複，作為一項富有歷史的傳統技藝，每個細節與步驟，都有著高度的講究，卻也藉由沉靜、溫和的電影步調，既使觀眾感受到茶道的旨趣，亦使沉浸於其中的人，幡然領悟「日日是好日」的真諦。

電影講述 20 歲的大學生典子（黑木華　飾），於春天結識年邁的武田老師（樹木希林　飾）並向其學習茶道。對於茶道的繁複規則，如「摺帛紗」有著嚴謹的摺法、一塊榻榻米必須分成六步，縱使典子起初滿是懷疑，但隨著重複數遍的操作，終於能夠體會茶道專注當下的意涵，而這份體悟，亦悄悄地影響著典子看待人生的方式。

在嘗試理解之前，更重要的是懂得感受

▲《日日是好日》劇照。（圖／女子學）

《日日是好日》中，典子說道：「世上所有事物，可歸納為『能立即理解』以及『無法立即理解』兩大類，能立即理解的事物，經歷過一次就能瞭然，然而無法立即理解的事物，往往得花上很多的時間才能漸漸理解。」述出對於茶道的理解。起初對於這項傳統技藝，踏在快速、新潮浪頭上的典子，無法理解其意義，也不能明白並非每個步驟都必須有意義。

對於典子的提問，那些繁複的規則武田老師也無法一一解釋，只能要求典子藉由反覆的操作，讓身體記住那些無法背下的步驟，由形入心後再去感受其哲理。學習茶道，藉由沏茶、品茗的過程，培養出古典仕女的性情，能在重複的練習中，悟得專心感受當下的一切美好，因為緩慢、柔和，方能使五感變得清晰而敏銳，真正品味到日常中所漠視的美好。

無論什麼樣的日子，盡情玩味其中就好

▲《日日是好日》劇照。（圖／女子學）

茶道教室中橫掛的「日日是好日」，對剛踏入茶道不久的典子，即便能夠理解字面上的意思，卻無法對這種人生態度產生共鳴；大學畢業後的典子，經歷了求職失敗、男友不忠，滿是挫折的人生，使將近 30 歲的她仍無法找到正軌，下意識地無法對「日日是好日」有所認同，畢竟由苦悶與失望堆疊成的，就是她所經歷的人生。

「在雨天就聽雨聲，下雪的日子就看雪，夏天感受暑氣，冬天感受刺骨的寒風。」茶道對於節氣的重視，體現在每個細節之中，因為能夠在習以為常的季節更替懂得品味，方才真正理解「日日是好日」的意涵。那份感受不是外在客觀的標準能夠評價，而是由「心」作為出發點，去細看自己人生的每時每刻與每段關係，如此看待人生，自然能理解什麼是「好日」。

延伸閱讀：

奇幻劇情中濃厚的日系催淚。《如果這世界貓消失了》：「如果有一天我死去，有誰會為我流淚？」

不只越看越餓！《深夜食堂：東京故事》：從日常菜色中的故事，演繹市井小民的人生哲學

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 自我成長, 影評, 心靈勵志, 成長, 日日是好日, 電影, 人生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

周冬雨急切割BURBERRY！品牌對新疆棉持「不表態」立場也遭殃

周冬雨急切割BURBERRY！品牌對新疆棉持「不表態」立場也遭殃

越睡越累？4種「超級好眠食物」多吃，讓你一覺到天亮

越睡越累？4種「超級好眠食物」多吃，讓你一覺到天亮

才3399元！好市多開賣原價6千多的馬汀鞋　網友：手刀去搶！

才3399元！好市多開賣原價6千多的馬汀鞋　網友：手刀去搶！

Longchamp漁網袋拎去買菜太時尚！塞滿包包不變形　這2款平價版也很夯 星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送 中衛「哈利波特口罩」限量5000盒　3／31全台屈臣氏開賣！ 8對明星「情侶夫妻檔」時尚風格跟著穿　不用同款照樣放閃 華碩筆電才7990元！夢幻白色、才1公斤　帶出門超級輕鬆 孫芸芸撞包小18歲Rose！中空露辣腰對上青春學生妹　網驚呼：美到冒泡 星巴克「香蕉杏仁奶星冰樂」喝下去爽爆　行家再淋巧克力醬更濃郁

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面