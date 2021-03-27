成為媽媽是喜或憂？「面對比自己更重要的生命，一切都是新學習」 　

▲未來媽媽引發討論度。（圖／《未來媽媽》劇照）

當看見驗孕棒出現兩條線的那一刻，妳的心情如何？是開心、驚嚇、茫然、不知所措，或者欣喜若狂呢？

從女孩成為女人，走過了青春年華，為前半段的人生增添了繽紛的色彩。於是，順應著日子走，我們步入婚姻，和一個人組成新的家庭，再到懷孕、成為準媽媽，這一連串的過程，心理變化和感受是非常豐富的；面對新的人生身分，妳又是怎麼看待、並對應那些隱藏在黑暗面的恐懼和不安呢？

時間會帶著妳，學習成為一位「媽媽」

▲時間會帶著妳，學習成為一位「媽媽」。（圖／《未來媽媽》劇照）

人生的每個角色都是一種「體驗」，不管是女兒、妻子、媳婦、媽媽…身分的轉變和切換，勢必會隨著年齡和生活的變化，而走入更加多元的形態。

無論有沒有心理準備，在得知自己懷孕的那一刻，女人的身心靈便會出現巨大的變化。妳可能會不知所措、不確定下一步該往哪走、對未來充滿了茫然和未知，更害怕會改變一些原先好不容易調整好的生活模式或心態熟悉。而這樣的想法和感受，並非就是不正常，只是我們需要多一點時間去習慣，學習如何愛一個全新的生命、學習如何成為一位媽媽。

所有不顧一切，只因出現了比妳更重要的生命

▲父母可以為了孩子，做出任何不顧一切。（圖／《遇見幸福 300 天》劇照）

「等妳當了媽媽後，自然會明白許多道理。」記得過去長輩們的耳提面命，也記得他們一臉篤定的樣子，等到自己即將成為媽媽，妳會發現種種說法的確所言不假──父母可以為了孩子，做出任何不顧一切。

從小，我們習慣了父母的呵護，無論發生什麼大風大浪，前面永遠有人替自己擋著，直到大家成家立業，邁入人生的另一個階段後，才明白沒有所謂的「應該」，父母的付出全都出自於「愛」。尤其身為人母，每當人問：「為什麼妳有辦法為了孩子放棄所有？」媽媽們總說：「因為我的生命裡，出現了比自己更重要的生命！」

未來固然未知，另一半的陪伴是主要關鍵

▲沒有人天生就會當媽媽，所謂的「好媽媽」更是沒有標準答案。（圖／《遇見幸福 300 天》劇照）

沒有人天生就會當媽媽，所謂的「好媽媽」更是沒有標準答案。在還沒有懷孕之前，每當看著身邊的朋友當起媽媽後，每日忙得不可開交，甚至失去了原先的生活品質或放棄自己的工作前途，心中不免會有所擔憂。

面對未來，沒有誰有辦法確定走向會如何；正逢身分的轉變，也沒有人可以知道未來的生活會發生什麼樣的改變，人有時候必須順應著現實走，只要另一半能夠擔任強大的後援，夫妻雙方維持良好的溝通，一定能攜手度過一層又一層的關卡！

孕育新的生命，並愛他、迎接他、擁抱他，是非常溫暖且幸福的一件事。給正在經歷這份轉變的新手媽媽，要相信自己，絕對會是個好媽媽的！

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