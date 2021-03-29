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被上司交付工作時先確認「兩大重點」　不用累死自己也能事半功倍

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▲工作的「目標與執行準則」。（圖／女子學）

▲王牌辯護人。（圖／《王牌辯護人》劇照）

日常工作中，與上司的溝通充滿眉角，特別是當被交派任務時，若沒有在一開始就先溝通確認好工作目標以及細節，可能會使你在開始執行時感到事倍功半，而備感吃重。因此，在開始進行工作項目前，要盡可能去和上司確認每項工作預計達到的目標與衡量標準，才不會白費力氣。

確認預期目標一致，確保努力方向正確

▲工作的「目標與執行準則」。（圖／女子學）

▲被交付工作，一定要再三確認每項工作預計達到的目標與衡量標準。（圖／Pinterest）

白費力氣，是工作上最不願看見的結果。明明過程中不斷努力埋頭苦幹，卻因為上司與自己所期望達到的成果不同，使得即便有做出成績，卻無法有所貢獻，因為在一開始的努力方向就錯了，這就像賽跑，即使前面衝得再快，只要方向偏離終點線，就不算是完成。

為了避免這樣的情況發生，就需要再最開始先協調好預期目標，溝通並釐清任務的目的，以及適時提出執行面的難處，才不會背負硬扛又做得吃緊的壓力。

前期的良好溝通是為了提升後續工作效能

▲工作的「目標與執行準則」。（圖／女子學）

▲前期的良好溝通是為了提升後續工作效能。（圖／Pinterest）

當所有執行前需要掌握的資訊都透明對稱，才能夠有基準去衡量工作時程與資源的分配，以及估算預計投入的心力多寡。「要做什麼」、「該如何做」，一開始就先釐清這兩項具體目標，並確認接下來要完成的項目可行性有多少，評估並預測過程中可能遭遇的挑戰，並且提出與上司共同討論，不僅能在前期先排除部分障礙，也能讓後面工作實際開始執行時更加快速順利。

讓自己處於良好的溝通狀態，後續開始著手進行時或許就不會感覺太窒礙難行，這便是先設立工作目標的好處。而在釐清與溝通的過程中，也能順帶確認上司與自身對於工作期望的看法是否相同，共同討論並理解完成目標過程中可獲得的資源與協助，避免白忙一場又無所收穫。

被交付任務時，先與上司確認此項工作項目欲達成的目標以及結果標準，確認方向後才能朝著標的物達成，讓工作事半功倍。

延伸閱讀：

職場中如何與上司良好溝通：試著在拋出問題前先想好問題的目的，節省時間也能增加個人邏輯力

「在職中努力，待業時精進專業能力」：好還要更好不是口號，是職場求生之道

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 目標, 職場, 職業, 工作, 效率

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