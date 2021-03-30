「忍者鞋」意外好搭！簡約率性、日系仙女風都能完美消化

文／Dappei

說到近期火紅的鞋型，無非是有人喜歡有人不喜歡的「分趾鞋」，從精品品牌的經典鞋款 ─ Maison Margiela 的 Tabi 系列鞋款，到較容易入手的運動品牌 ─ NIKE 的 RIFT 忍者鞋，都是各路穿搭好手們的鞋櫃必備。本篇搭編就是要來分享 NIKE RIFT 「忍者鞋」到底該怎麼搭？其實它是看似難以搭配，但卻意外的什麼風格都能好消化的百搭鞋款！

# 簡單率性中性

最基本的白 T 配上單寧長褲，一穿上 NIKE RIFT，再平凡的裝束都能瞬間無痛升級！簡約的素色上衣，下身選用上學、上班都適合的直筒西褲，細節上可以注意上衣的垂墜度、剪裁；褲款的版型、中線、褲腳剪裁，即使是簡約率性的穿搭也是藏有許多細節，更不用說踏上一雙 NIKE RIFT，風格感輕鬆起飛。

# 日系淡鹽仙女

春日將近，高雅又大方的米白色是最適合不過的顏色，整體穿搭以米色系為主，再利用相近色去做搭配與點綴。想打造日系多層次，套上一件長版透膚上衣，微微透出裡頭的上衣與褲裝，又或是著用高腰的褲裝，將上衣紮進去，再外搭一件長版外套，輕鬆製造視覺層次。而鞋履就能選用白色款的 NIKE RIFT，依然能維持春日淡鹽感。

# 配上印花也可以

NIKE RIFT 雖是鞋型特殊，但是較素面的鞋款，因此在服飾上，可以利用印花製造穿搭重點，但要切記，印花已經足夠花俏，所以在選用其搭配的服飾時，就須選擇較素面的款式。而 NIKE RIFT 在整體穿搭上，或許沒辦法成為亮點，但卻是能襯出主角的最佳綠葉。

# 特殊色也能搭

其實除了印花，在用色方面稍微大膽一些，也能立刻成為眾人焦點。若是較保守一點的話，就可以選擇在褲裝上的顏色做變化，又或是大膽挑戰 one piece 特殊色長裙，再搭上一雙 NIKE RIFT，能夠不搶走主角風采，但自己也是一雙特色滿滿的厲害單品！

看到這邊有沒有覺得 NIKE RIFT 真的非常百搭，各種風格的穿搭它都能完美搭配，一點也不違和，但卻也不會過於平凡而被整體造型吃掉，它依舊還是風格感滿滿！這雙一舉兩得的鞋款，真的推薦搭黨們可以入手一雙！

Dappei 結語：

最近 NIKE RIFT 也成為搭編著用率超高的一雙鞋，真的是沒上腳之前，都不知道它有多好搭！雖然還是很多人不懂它的好，但沒關係，我們懂的人互相取暖就好了（嗚嗚）。

文字編輯：chloe / 圖片來源：Wear

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