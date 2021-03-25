fb ig video ETtoday search mobile

PUMA破天荒聯名小狐狸！精品級白鞋超質感、NIKE透視氣墊鞋曝光

>

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲運動品牌 PUMA 與巴黎精品 MAISON KITSUNÉ首度攜手合作。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌 PUMA 與巴黎精品 MAISON KITSUNÉ首度攜手合作，於今（25日）公開發表，此次不僅將PUMA象徵的美洲豹與MAISON KITSUNÉ的小狐狸完美結合，還搭上正夯的極簡主義，以棕卡其色調與刺繡手法注入單品，將在 3 月 27 日開賣。另外，《ET FASHION》也精選了近期正夯的3大話題鞋款，看完簡直燒到失心瘋！

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲招牌狐狸 LOGO藏身於 PUMA Roma KITSUNE之上。（圖／品牌提供）

運動品牌 PUMA 與巴黎精品 MAISON KITSUNÉ 首度攜手合作，充滿了獨特的巴黎東京混血美學，招牌狐狸 LOGO更是一大亮點，像是最受歡迎的白色皮革鞋，完美遊走於正式和休閒場合，貫穿對比縫線及焦糖橡膠大底增添辨識度，小狐狸則藏於鞋後，以縫線刺繡方式呈現，精緻之餘充滿精品氛圍。

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲服飾品項以 MAISON KITSUNÉ 高級訂製服為基調，打造軍裝工業風極簡連帽外套及長褲。（圖／品牌提供）

另外，幽默地運用日本傳統橡膠擋泥板為設計靈感來源，Ralph Sampson鞋款採用黑色尼龍鞋面搭配棕褐色壓模橡膠覆蓋，看似中規中矩，巧妙隱藏著日本傳統文化底蘊。本季聯名也提供服飾品項，以 MAISON KITSUNÉ 高級訂製服為基調，打造軍裝工業風極簡連帽外套及長褲，採用機能防風面料與內襯鉤環口袋，強調機能與實穿性，將於 3 月 27 日同步全球開賣。

NIKE Air Max Pre-Day

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲Air Max Pre-Day極簡的設計使耗材降低，透過開窗設計實現可見式氣墊設計。（圖／品牌提供）

融合了70代後期的經典元素，Air Max Pre-Day極簡的設計使耗材降低，透過開窗設計實現可見式氣墊設計，位於中底和外底之間的 Air 氣墊也完全展露，打造全新的上腳體驗，另外，將氣墊放置在兩塊硬質表面之間，讓每一步都能感受到更明顯的回彈。搭配鮮明耐看的淡綠、抹茶色，形成漸層色，頗具清新的春夏視覺效果，讓人一眼就愛上。

SMG X REEBOK INSTAPUMP FURY

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲林俊傑個人品牌SMG 首度攜手 Reebok。（圖／品牌提供）

歌王林俊傑個人品牌SMG 首度攜手 Reebok， 選用經典鞋款作為聯名款式基底，鞋舌上的「PUMP BUTTON」充氣按鈕來達到貼腳效果，同時也融入 SMG 品牌識別的進化設計，特別加入了強化織帶作為裝飾線條兼鞋舌拉片，配色上更以灰綠色調來呼應 SMG 品牌原生的軍事風格。

adidas Originals與Reebok聯名鞋款ZX Fury

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals與Reebok推出A-ZX企劃，全新鞋款ZX Fury。（圖／品牌提供）

adidas Originals與Reebok推出A-ZX企劃，全新鞋款ZX Fury，將adidas Originals ZX系列中的經典ICON ZX8000鞋款元素，注入Reebok極具指標性的Instapump Fury鞋款上。包括直紋面料、鞋側三線標、及三片葉LOGO，再於Pump充氣紐壓印上ZX字樣紀念此次合作。配色以代表性的水藍色為基底，加乘上Instapump Fury OG的黃、紅色，相當吸引目光。

關鍵字：

運動鞋, PUMA, MAISON KITSUNÉ, PUMA, 狐狸, 聯名, 鞋款

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

華碩筆電才7990元！夢幻白色、才1公斤　帶出門超級輕鬆

華碩筆電才7990元！夢幻白色、才1公斤　帶出門超級輕鬆

才3399元！好市多開賣原價6千多的馬汀鞋　網友：手刀去搶！

才3399元！好市多開賣原價6千多的馬汀鞋　網友：手刀去搶！

IU首次嘗試「狗啃瀏海」開心狂自拍　酷帥嘻哈風網友評價很兩極 歐陽娜娜背著爸爸偷染「玫瑰金髮色」登熱搜　難得平價穿790元ZARA衫 日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過 差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋 關穎生三胎更瘦！親推「204斷食法」早午餐吃飽、有2樣不能碰 孫藝真最新造型電暈眾人！頂「鮮花頭飾」美如天仙　網：羨慕玄彬 60歲方芳芳超凍齡讓人看傻眼　豪氣喊：保養品多貴都捨得！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面