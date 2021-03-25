PUMA破天荒聯名小狐狸！精品級白鞋超質感、NIKE透視氣墊鞋曝光

▲運動品牌 PUMA 與巴黎精品 MAISON KITSUNÉ首度攜手合作。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌 PUMA 與巴黎精品 MAISON KITSUNÉ首度攜手合作，於今（25日）公開發表，此次不僅將PUMA象徵的美洲豹與MAISON KITSUNÉ的小狐狸完美結合，還搭上正夯的極簡主義，以棕卡其色調與刺繡手法注入單品，將在 3 月 27 日開賣。另外，《ET FASHION》也精選了近期正夯的3大話題鞋款，看完簡直燒到失心瘋！

▲招牌狐狸 LOGO藏身於 PUMA Roma KITSUNE之上。（圖／品牌提供）

運動品牌 PUMA 與巴黎精品 MAISON KITSUNÉ 首度攜手合作，充滿了獨特的巴黎東京混血美學，招牌狐狸 LOGO更是一大亮點，像是最受歡迎的白色皮革鞋，完美遊走於正式和休閒場合，貫穿對比縫線及焦糖橡膠大底增添辨識度，小狐狸則藏於鞋後，以縫線刺繡方式呈現，精緻之餘充滿精品氛圍。

▲服飾品項以 MAISON KITSUNÉ 高級訂製服為基調，打造軍裝工業風極簡連帽外套及長褲。（圖／品牌提供）

另外，幽默地運用日本傳統橡膠擋泥板為設計靈感來源，Ralph Sampson鞋款採用黑色尼龍鞋面搭配棕褐色壓模橡膠覆蓋，看似中規中矩，巧妙隱藏著日本傳統文化底蘊。本季聯名也提供服飾品項，以 MAISON KITSUNÉ 高級訂製服為基調，打造軍裝工業風極簡連帽外套及長褲，採用機能防風面料與內襯鉤環口袋，強調機能與實穿性，將於 3 月 27 日同步全球開賣。

NIKE Air Max Pre-Day

▲Air Max Pre-Day極簡的設計使耗材降低，透過開窗設計實現可見式氣墊設計。（圖／品牌提供）

融合了70代後期的經典元素，Air Max Pre-Day極簡的設計使耗材降低，透過開窗設計實現可見式氣墊設計，位於中底和外底之間的 Air 氣墊也完全展露，打造全新的上腳體驗，另外，將氣墊放置在兩塊硬質表面之間，讓每一步都能感受到更明顯的回彈。搭配鮮明耐看的淡綠、抹茶色，形成漸層色，頗具清新的春夏視覺效果，讓人一眼就愛上。

SMG X REEBOK INSTAPUMP FURY



▲林俊傑個人品牌SMG 首度攜手 Reebok。（圖／品牌提供）

歌王林俊傑個人品牌SMG 首度攜手 Reebok， 選用經典鞋款作為聯名款式基底，鞋舌上的「PUMP BUTTON」充氣按鈕來達到貼腳效果，同時也融入 SMG 品牌識別的進化設計，特別加入了強化織帶作為裝飾線條兼鞋舌拉片，配色上更以灰綠色調來呼應 SMG 品牌原生的軍事風格。

adidas Originals與Reebok聯名鞋款ZX Fury



▲adidas Originals與Reebok推出A-ZX企劃，全新鞋款ZX Fury。（圖／品牌提供）

adidas Originals與Reebok推出A-ZX企劃，全新鞋款ZX Fury，將adidas Originals ZX系列中的經典ICON ZX8000鞋款元素，注入Reebok極具指標性的Instapump Fury鞋款上。包括直紋面料、鞋側三線標、及三片葉LOGO，再於Pump充氣紐壓印上ZX字樣紀念此次合作。配色以代表性的水藍色為基底，加乘上Instapump Fury OG的黃、紅色，相當吸引目光。