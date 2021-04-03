襯衫控必學穿搭術！利用配件翻玩百變風格　日常、約會都能派上用場

文／Dappei

為了迎接美好的春天，穿搭要來點變化，打造新鮮感擁有好心情！這次搭編要介紹的是不花錢買衣服，而是運用配件就能夠翻玩風格，以「襯衫」為主體變化四種風格，給你滿滿的春天感，日常或是約會都能夠派得上用場！

襯衫 + 西裝褲 + 單肩包

每個小資女孩都一定要有的穿搭單品：襯衫以及西裝褲，嬌小女孩西裝褲可以選擇些微落地的設計，增加腿長打造好看的比例，包款的選擇單肩設計，除了打造穿搭的層次感，另外還能夠讓需要專業感的上班日常，多了好看的俐落感穿搭更加時尚。

（圖片來源：1、2）

造型襯衫 + 長裙 + 單肩包

第二種要介紹的風格，屬於能夠散發文青氣息的氣質搭配，選擇素色但帶有造型設計的襯衫，搭配能夠打造曲線的綁帶長裙以及優雅的單肩包，想要散發文青氣質必須注意的是顏色，單品或配件選擇上必須以裸色或淺色系單品為主，讓視覺保持清新乾淨感，才能打造耐看的文青氣質。

（圖片來源：1、2）

襯衫 + 披肩

出去玩穿什麼？一般很少會選擇正式感濃厚的襯衫，但其實只要運用對的配件，襯衫也可以很活潑俏皮，沒有披肩的話可以選擇針織小外套，將其披在肩膀上，活潑感就能瞬間提升！

（圖片來源：1、2）

襯衫 + 髮飾

最後一個風格鄰家甜美女孩感，運用具有花瓣元素的襯衫，不論是碎花設計還是花瓣領口設計都是很好的選擇，想讓風格更加完整，搭配具有相同柔和味道的配件，選擇上樣式不受限制，但要記住想要穿搭耐看，視覺上就只要一個重點就好，因此為了不讓配件髮飾搶了花瓣的風采，顏色需要選擇暗色系，才能搭出讓人越看越喜歡的穿搭。

（圖片來源：1、2）

Dappei 結語：

用好看的襯衫穿搭迎接美好春天，在這溫暖舒適的天氣，盡情地安排出去玩的行程，拍下美麗的穿搭照，擁有值得一再回味的幸福回憶吧！

文字編輯：Dora

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