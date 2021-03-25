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徐若瑄一身帥配梵克雅寶幸運草項鍊　7.6萬入手最熱賣款

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▲▼ 徐若瑄 。（圖／翻攝徐若瑄臉書)

▲徐若瑄一身帥氣穿搭練唱，秀Valentino新款Roman Stud包。（圖／翻攝徐若瑄臉書）
 

記者陳雅韻／台北報導

本周末徐若瑄將在高雄駁二特區登場的「大港開唱」表演，近日正緊鑼密鼓與合作的樂團「麋先生」彩排，即便是練唱，她也經過精心打扮展現「大港女神」風範，穿白T恤搭毛背心與貼腿褲，腳踩Nike新鞋，一身帥氣也少不了精品配件點綴，新鮮貨包括Valentino包與梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）項鍊，非常搶鏡。

▲▼ 徐若瑄 。（圖／翻攝徐若瑄臉書)

▲Nike新鞋也是徐若瑄的心頭好。
 

徐若瑄剛入手的Valentino紫色Roman Stud中型納帕羊皮鉚釘包，是品牌近日主打款，搭配一條可拆卸的提手和肩帶，因此可手提、肩背或斜背，相當實用，品牌近日邀請日本模特兒木村光希、南韓女星孫藝珍和大陸女星關曉彤也都背上此系列新包，強力宣傳。

▲▼ 徐若瑄 。（圖／翻攝徐若瑄臉書)

▲徐若瑄戴梵克雅寶Magic Alhambra縞瑪瑙吊墜，168,000元。
 

穿白T恤與毛背心的徐若瑄，同時搭配梵克雅寶168,000元的Magic Alhambra縞瑪瑙吊墜，幸運草圖案是品牌最著名的設計，在台灣最熱賣的款式是尺寸更小、風格秀氣的Vintage Alhambra縞瑪瑙吊墜，約76,000元便能跨入法國珠寶世家的殿堂。

▲▼VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶最熱賣的幸運草珠寶是Vintage Alhambra縞瑪瑙吊墜，76,000元。（圖／梵克雅寶提供）

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關鍵字：

徐若瑄, Valentino, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels

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