韓系「小男孩風」太討喜！單品從男友衣櫃翻　混搭出反差萌

文／Dappei

超級會使用顏色與材質混搭的旅韓女孩 bb，除了擁有雪白的皮膚、古靈精怪的大眼，超萌外表之下，衣品更是令人稱羨，再奇怪的顏色由她來詮釋都只會變得更加可愛！把韓系男孩風格穿的淋漓盡致就屬她了，但除了特殊色的上身使用，bb 也是有許多搭黨們也可以駕馭的穿搭，是位必須手刀收藏的寶藏穿搭職人！

#卡其褲超百搭

除了丹寧褲，卡其褲大概是占衣櫃比例第二高的褲款，深卡其、淺卡其、寬的、直筒的，好像都有理由去收一件。而說到冬天，絕對是帽 T、衛衣不離身，一件深色系的寬鬆上衣，就是卡其褲的最佳拍檔，上寬下寬不但不會破壞整體比例，反而更製造出男孩們最愛的反差萌，女孩們其實也不需特別入手，這些基本單品就從男友衣櫃裡拿！

而毛衣、高領更是冬日穿搭標配，粉黃相間橫條紋的毛衣完全襯托出 bb 的雪白肌膚，但各位水水如果懼怕穿跳色，外搭一件黑色外套，就會是個好選擇。看到這裡應該就知道卡其褲到底有多好搭了吧，隨便搭隨便好看，此言絕對不假。

#丹寧褲要穿一輩子

搭編上班穿來穿去，各種版型各種顏色，但本質依舊是條人人皆有的丹寧褲。深色日系有質感，淺色休閒又軟萌，恨不得每天都穿丹寧褲上班（已經差不多了），喜愛寬褲的 bb 想當然爾選擇了黑色繭型丹寧褲，搭上棕色直紋素色毛衣，再以格紋圍巾做點綴，搭出完美冬日裝束。而跳色毛衣帶出俏皮感，若上身已經稍嫌花俏，那下身用原色丹寧褲做結尾絕不會錯！

淺色丹寧就是可愛標配，配上鬆鬆軟軟的粗針織麻花紋毛衣，人間甜甜圈已降臨（？），在這邊跟搭黨們說，如果覺得丹寧褲平凡無奇穿不出特色，你就錯了！顏色上可以去注意水洗紋路或是刷色，稍微有點變化，在視覺上看起來會更加有質感，畢竟單一的顏色看久了確實不太耐看。

#長裙可可愛愛

長裙就是自帶可愛濾鏡的神器，無論是半身裙還是 one piece，可愛程度都是倍增起跳的。如果怕窄裙會暴露身材的缺點，不妨試試 A 字裙或是直筒裙，冬天吃完火鍋的小肚子通通藏起來！

軍綠與丹寧絕對是最完美的搭檔！再搭配毛毛包款以及瑪麗珍皮鞋，中和掉過於中性的感覺。而在長版襯衫洋裝裡在內搭一件半身裙製造層次感， 就算穿 one piece 也不會太平凡單一！

#冬天露腿也 OK

五分短褲絕對是近期大勢單品，寬筒顯腿細，搭上長筒襪、泡泡襪，俏皮感立刻湧現，畢竟穿來穿去總是長褲長裙，偶爾換換造型，輕鬆在路人之中出線！而五分短褲也是能從夏天一路穿到冬天的單品，CP 值之高。但除了 bb 這種俏皮男孩風格，五分短褲也是能穿出輕熟大人感，各種季節、風格都能切換自如，搭黨們若還沒入手就太慢了！

其實卡其褲與丹寧褲幾乎就是最大宗的兩款褲款，穿來穿去都是這些褲子，只是顏色與版型的差異，但其實光這兩種差異，就能製造出風格很迥異的穿搭，還在摸索如何穿搭的搭黨們，不妨從褲型以及材質去下手，在特別注意風格上的小重點，塑造風格也是很好上手的！

而裙裝以及五分褲款，或許並不是大家最熟悉的單品，但是造型感絕對是比前面兩位選手高出許多，Dappei 在 2021 的第一個月份主題就是 start up，搭黨們不妨趁 2021 開始嘗試平常沒接觸過的新風格吧！

最後再給搭黨們看看 bb 與韓籍男友日常灑狗糧的可愛模樣吧！（冒愛心＋撒花＋轉圈圈）

Dappei 結語：

平常不知道怎麼穿、怎麼搭，那就是看這些穿搭職人準沒錯！雖然搭編都是越看越想購物的那位（舉手），但是看著看著真的也會學到很多搭配技巧，也能知道最近都在流行什麼單品～搭黨們還不快追蹤一波！

文字編輯：chloe / 圖片來源：@verycute_bb

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