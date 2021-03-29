男生4套穿搭公式輪著穿！應付約會、見家長　基本單品就能搞定

文／Dappei

人生困難的事情可多了，學生時期要面對黑洞般的考試，進入職場也沒有海闊天空，妖魔鬼怪除也除不盡，跟喪屍一樣天天蜂擁而來，不過，這些都不比擔任男友一職來得困難，不但要深度記憶各種紀念日，拍照技能也要水準之上（未來要是推出「男友拍照技能證照」也是相當可能的），最難的絕對是猜女友為什麼生氣，兄弟們辛苦了！

但是，生活再艱難也不能放棄穿搭，愛情路必須你自己撐下去，但穿搭就讓 Dappei 分憂解勞，以下整理日常穿搭公式，全部用衣櫃基本單品就能搞定，人生很難，但穿搭可以很簡單，存吧存吧，印出來也可以。

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▎牛仔褲 X TEE X 西裝外套

平常多邋遢都沒關係，該人模人樣的時候還是不能鬆懈，但過度正式不僅顯得刻意，自己也穿得很彆扭，此時孔老夫子的中庸之道就派上用場了，微正式的 Smart Casual 就是你的唯一解，Smart Casual 不需要很複雜又不實穿的單品，只要衣櫃一大把的牛仔褲配 TEE，再靠西裝外套加持，正式感馬上 GET！

這套組合的關鍵是內搭不要有領子，一但搭上襯衫，原本不經意的正式感會馬上轉變成正經八百。另外一個重點是西裝外套不要有腰身也不要太合身，腰身、合身的剪裁太拘束，顯不出 Smart Casual 率性的精髓。由於牛仔褲跟 TEE 已經是很休閒的單品，所以鞋款可以大膽搭配，即便搭上休閒皮鞋馬汀、樂福鞋也不怕 Smart Casual 走味，球鞋、帆布鞋當然也都是合適的選擇。

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✓ 適用情境：上班、見對方家長、小高級的餐廳。

▎卡其休閒褲 X 襯衫

學生時期穿到厭倦的卡其褲，出社會後反而懂得欣賞它的好，顏色百搭之餘又很耐穿，收它個千百件合理合理，也是想穿出日系感不可或缺的單品，可以說是 City Boy 標配啊有沒有。看似簡單的組合也是藏有關鍵重點，若想像中圖及右圖的隨性，切記襯衫一定要穿 oversied 的版型，衣襬長度大約落在臀部 1/2～2/3 處，過長會破壞比例顯矮，微微露出內搭衣襬也是增添層次感的好方法。若是喜歡俐落感，可以像左圖將襯衫紮入褲內，不但比較有精神，也能抓出腰線優化比例。

簡約搭配要更完整就得靠配件補足，中圖及右圖都搭配了街頭單品漁夫帽及老帽，顏色也都選擇與身上其他單品相呼應的色系，讓人有精心搭配的感覺，或者選擇比較有設計感的褲款來搭配，也能讓整體視覺感受更為豐富。

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✓ 適用情境：出遊、同學會、逛街。

▎錐形褲 X 帽 TEE

除了直筒褲跟寬褲，也很推薦男生嘗試錐形褲，所謂錐形褲就是從上至下慢慢由寬變窄的褲型，倒三角的剪裁對於隱藏粗壯腿、修飾寬臀效果極佳，而錐形褲大多做成九分長度，能夠露出最瘦的腳踝處來顯瘦，也是炫耀收藏的襪子的最佳時機，展露穿搭細節。

由於錐形讓身體中段較寬，所以上身要避免貼身的單品以免頭重腳輕的感覺，秋冬寬鬆有厚度的帽 TEE 就是很恰當的搭配，另外，由於錐形褲褲管向下收攏，所以鞋款可以選擇貼腳一些的帆布鞋、皮鞋，讓雙腳有視覺延伸的感受，能夠更顯腿長。

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✓ 適用情境：兄弟聚會、戶外約會。

Dappei 結語：

兄弟們辛苦了，你們的各種苦搭編都知道， 我這不就為大家整理懶人穿搭公式了嗎，反正就這幾個輪著穿，差不多能應付生活百分之九十的場合，OK 的嘛，沒事，Dappei 就是大家的穿搭便利商店，什麼都能在這解決！

文字編輯：Sofie

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