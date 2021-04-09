ANNA SUI綺幻飛行淡香水　快閃活動開跑！把握約會小心機　戀愛感香調神助攻

▲ANNA SUI綺幻飛行快閃活動於4/9～4/15在統一時代百貨夢幻現身。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／台北報導

ANNA SUI今年全新推出「綺幻飛行淡香水」，粉紅色與金色藤編熱氣球造型，圈粉無數少女，不僅會被夢幻的包裝吸引，以花果香調為主調的甜蜜香氣，噴上它，讓男神也忍不住想靠近！週末就與ANNA SUI一起來場浪漫約會吧！4月9日起，ANNA SUI即將從台北統一時代百貨開始，陸續現身「台中中港新光三越、台北誠品南西、遠東SOGO中壢元化館」等地方，展開多場「綺幻飛行快閃活動」，活動現場不僅可以在超夢幻的場景拍下美照紀念，打卡上傳還能免費獲得綺幻飛行淡香水的針管香水及香氛幸運手環，快跟姊妹們或男友約起來，一起到現場感受綺幻飛行的夢幻魅力。

風靡眾多女孩的ANNA SUI，每一次推出的新品，彷彿都透露出夢想被一筆一畫刻劃出來的痕跡，無論是瓶身的設計或是迷人的香調，從來不會讓女孩們失望。魔鬼藏在細節裡，綺幻飛行淡香水的瓶身設計巧思更讓人驚豔，粉紅色唯美的熱氣球被金色簍空的藤編金屬框包覆著，透過光線照射、閃耀著粼粼光芒，高質感的配色讓人忍不住想收藏，讓香水不再單純只是香水，也能是化妝台上一件美麗的藝術品！而綺幻飛行淡香水的熱氣球造型更讓人聯想到久違的旅行記憶，每當噴灑出來的同時也提醒著女孩們不要放棄追逐夢想，只要相信，夢想很快就能再次啟航。

ANNA SUI綺幻飛行淡香水除了具有夢幻魅力外，還是女孩打造約會重點的關鍵，妳知道什麼樣的香氣會讓男生最想靠近嗎？根據調查，男生最喜愛的不是高冷的木質香氣、也不是濃郁的東方香調，而是像鄰家女孩一般的「輕甜花果香氣」，充滿戀愛氣息，最能使人輕易卸下心防，因此，挑選一款甜而不膩的香水才是必勝關鍵，綺幻飛行淡香水特別調製出充滿戀愛感的香調，前調為果香調，以梨子的清甜氣味開啟敏銳的嗅覺，接著迎來淡雅的鈴蘭花香調，後調更是增添了少見的爆米花香氣，隨著香氣洋溢的輕盈空氣感，讓感官也沉浸在美好的氛圍裡。想營造滿滿粉紅泡泡的約會？女孩們快筆記。

▲ANNA SUI綺幻飛行快閃活動獨家限定優惠組合。

此外，少女感的穿搭也是不可馬虎的環節，透過一點點畫龍點睛的可愛配件，就能瞬間帶來小小心動感。ANNA SUI綺幻飛行淡香水最懂女孩心，推出了一系列夢幻粉色雲朵配件，化妝包、後背包等，讓女孩們迫不及待要手刀帶回家。4/9～4/15，ANNA SUI綺幻飛行淡香水將在統一時代百貨夢幻現身，於活動現場打卡拍照並公開上傳，標註hashtag「#ANNASUI綺幻飛行淡香水」、「#Annasuisky」即可獲得限量試香針管乙支及限量香氛幸運手環乙個；活動期間購買ANNA SUI新品綺幻飛行淡香水任一組合，更可獲限量ANNA SUI焦糖爆米花，想要現場感受ANNA SUI的神奇魔法？馬上揪好友衝一波綺幻飛行快閃活動！

全台「Anna Sui綺幻飛行快閃店」活動場次

4/9～4/15 統一時代台北店1樓（連通道）

4/16～4/18 新光三越台中中港B1

4/21～4/30 南西誠品1樓

5/7～5/9 遠東SOGO中壢元化館1F

更多活動資訊請洽FB粉絲團「時尚香氛國度－鋒恩法意香水Taiwan」及LINE官方「鋒恩香水」。

!! 『綺幻飛行淡香水』專櫃販售點!!

新光三越 信義A4 2樓│ 02-2723-7557

新光三越 信義A11 B1樓(近一蘭拉麵)│ 02-2723-1819

SOGO忠孝館7樓│02-8771-5093

統一時代1樓(我們移櫃到1樓囉！)│02-2723-9182

京站百貨│02-2555-0818

SOGO中壢店3樓│03-426-5350

中友百貨2樓│04-2225-6073

新光三越中港店B1樓│04-2259-5617

新光三越台南新天地2樓│06-303-0709

漢神巨蛋3樓│07-522-407