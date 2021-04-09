fb ig video ETtoday search mobile

ANNA SUI綺幻飛行淡香水　快閃活動開跑！把握約會小心機　戀愛感香調神助攻

>

▲▼Anna Sui綺幻飛行淡香水新品快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲ANNA SUI綺幻飛行快閃活動於4/9～4/15在統一時代百貨夢幻現身。（圖／記者湯興漢攝，下同）

▲▼Anna SUI,香水,綺幻飛行淡香水,綺幻飛行快閃活動,戀愛感 。（圖／anna sui提供）

消費中心／台北報導

ANNA SUI今年全新推出「綺幻飛行淡香水」，粉紅色與金色藤編熱氣球造型，圈粉無數少女，不僅會被夢幻的包裝吸引，以花果香調為主調的甜蜜香氣，噴上它，讓男神也忍不住想靠近！週末就與ANNA SUI一起來場浪漫約會吧！4月9日起，ANNA SUI即將從台北統一時代百貨開始，陸續現身「台中中港新光三越、台北誠品南西、遠東SOGO中壢元化館」等地方，展開多場「綺幻飛行快閃活動」，活動現場不僅可以在超夢幻的場景拍下美照紀念，打卡上傳還能免費獲得綺幻飛行淡香水的針管香水及香氛幸運手環，快跟姊妹們或男友約起來，一起到現場感受綺幻飛行的夢幻魅力。

風靡眾多女孩的ANNA SUI，每一次推出的新品，彷彿都透露出夢想被一筆一畫刻劃出來的痕跡，無論是瓶身的設計或是迷人的香調，從來不會讓女孩們失望。魔鬼藏在細節裡，綺幻飛行淡香水的瓶身設計巧思更讓人驚豔，粉紅色唯美的熱氣球被金色簍空的藤編金屬框包覆著，透過光線照射、閃耀著粼粼光芒，高質感的配色讓人忍不住想收藏，讓香水不再單純只是香水，也能是化妝台上一件美麗的藝術品！而綺幻飛行淡香水的熱氣球造型更讓人聯想到久違的旅行記憶，每當噴灑出來的同時也提醒著女孩們不要放棄追逐夢想，只要相信，夢想很快就能再次啟航。

▲▼Anna SUI,香水,綺幻飛行淡香水,綺幻飛行快閃活動,戀愛感 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Anna Sui綺幻飛行淡香水新品快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Anna Sui綺幻飛行淡香水新品快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

ANNA SUI綺幻飛行淡香水除了具有夢幻魅力外，還是女孩打造約會重點的關鍵，妳知道什麼樣的香氣會讓男生最想靠近嗎？根據調查，男生最喜愛的不是高冷的木質香氣、也不是濃郁的東方香調，而是像鄰家女孩一般的「輕甜花果香氣」，充滿戀愛氣息，最能使人輕易卸下心防，因此，挑選一款甜而不膩的香水才是必勝關鍵，綺幻飛行淡香水特別調製出充滿戀愛感的香調，前調為果香調，以梨子的清甜氣味開啟敏銳的嗅覺，接著迎來淡雅的鈴蘭花香調，後調更是增添了少見的爆米花香氣，隨著香氣洋溢的輕盈空氣感，讓感官也沉浸在美好的氛圍裡。想營造滿滿粉紅泡泡的約會？女孩們快筆記。

▲▼Anna Sui綺幻飛行淡香水新品快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Anna Sui綺幻飛行淡香水新品快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Anna Sui綺幻飛行淡香水新品快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲ANNA SUI綺幻飛行快閃活動獨家限定優惠組合。

此外，少女感的穿搭也是不可馬虎的環節，透過一點點畫龍點睛的可愛配件，就能瞬間帶來小小心動感。ANNA SUI綺幻飛行淡香水最懂女孩心，推出了一系列夢幻粉色雲朵配件，化妝包、後背包等，讓女孩們迫不及待要手刀帶回家。4/9～4/15，ANNA SUI綺幻飛行淡香水將在統一時代百貨夢幻現身，於活動現場打卡拍照並公開上傳，標註hashtag「#ANNASUI綺幻飛行淡香水」、「#Annasuisky」即可獲得限量試香針管乙支及限量香氛幸運手環乙個；活動期間購買ANNA SUI新品綺幻飛行淡香水任一組合，更可獲限量ANNA SUI焦糖爆米花，想要現場感受ANNA SUI的神奇魔法？馬上揪好友衝一波綺幻飛行快閃活動！

▲▼Anna Sui綺幻飛行淡香水新品快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Anna Sui綺幻飛行淡香水新品快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

全台「Anna Sui綺幻飛行快閃店」活動場次

4/9～4/15 統一時代台北店1樓（連通道）
4/16～4/18 新光三越台中中港B1
4/21～4/30 南西誠品1樓
5/7～5/9 遠東SOGO中壢元化館1F

更多活動資訊請洽FB粉絲團「時尚香氛國度－鋒恩法意香水Taiwan」及LINE官方「鋒恩香水」。

!! 『綺幻飛行淡香水』專櫃販售點!!

新光三越 信義A4 2樓│ 02-2723-7557

新光三越 信義A11 B1樓(近一蘭拉麵)│ 02-2723-1819

SOGO忠孝館7樓│02-8771-5093

統一時代1樓(我們移櫃到1樓囉！)│02-2723-9182

京站百貨│02-2555-0818

SOGO中壢店3樓│03-426-5350

中友百貨2樓│04-2225-6073

新光三越中港店B1樓│04-2259-5617

新光三越台南新天地2樓│06-303-0709

漢神巨蛋3樓│07-522-407

關鍵字：

ANNA SUI, 香水, 綺幻飛行淡香水, 綺幻飛行快閃活動, 戀愛感

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

粉餅三種用法一次公開！5款新品推薦　拍出超美仙女光

粉餅三種用法一次公開！5款新品推薦　拍出超美仙女光

2.6萬坪高雄新OUTLET「skmpark」明年初開幕　全年折扣3折起

2.6萬坪高雄新OUTLET「skmpark」明年初開幕　全年折扣3折起

朴信惠披長袍、花瓣裙被批「超老氣」　粉絲看不下去：全靠顏值在撐

朴信惠披長袍、花瓣裙被批「超老氣」　粉絲看不下去：全靠顏值在撐

Jennie、GD「放閃」被抓包！竟穿同款香奈兒外套　網呼：鐵證如山了 台北老爺下午茶才615元！爽吃生魚片、莫凡彼　窗外是林蔭大道超舒壓 孫藝真、張柏芝雙仙對決！「全身撞衫」逆齡顏值遇強敵　網：太精彩 卡地亞坦克錶不到8萬入手！　單次發行純色款勾起搶購慾望　 跟3座台北101一樣大！　2.6萬坪高雄Outlet「skmpark」4大亮點公開 今年脫單必備「日雜奶茶色系」唇膏　5款推薦一抹甜翻天 長髮絆手絆腳很麻煩？手殘人也會的花式馬尾　瞬間減齡10歲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面