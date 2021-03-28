藍瓶咖啡不只飲料好喝！文青風提袋、環保吸管　5款小物也要一起打包

編輯／Emily 圖／翻攝自store.bluebottlecoffee.jp、starbucks.co.jp

藍瓶咖啡（BLUE BOTTLE COFFEE）深受文青們喜愛，很多人到日本旅行都會去店面朝聖，咖啡本身好喝之外，簡約質感的包裝更是一大賣點。而這樣的風格也延伸到周邊商品上面，日本的藍瓶咖啡就有多款可愛又具設計感的杯子、小物…很值得入手，以後不只買咖啡，也要把雜貨們一起打包。

1.環保隨行杯

咖啡外帶杯如果長得好看，就會讓人捨不得丟，這時候就很適合收藏做成外帶杯造型的「環保隨行杯」。這款以米色系為主，配上具設計感的筆刷花紋，以及招牌藍瓶標誌，杯子本身還使用竹纖維、玉米澱粉等環保材質製成。

2.雙層玻璃杯

雙層玻璃杯是由藍瓶咖啡與丹麥生活品牌Bodum合作推出，雙層設計能讓裡面飲料的溫度固定，熱飲不會太快冷掉、冷飲能保持冰涼，讓你更能品嘗到最佳風味。玻璃杯圓圓的形狀很可愛，上面還有筆刷花紋。

3.手提袋

除了杯子系列，手提袋也很值得入手，袋子是白色的，上面用黑線勾勒出一間咖啡廳輪廓，還有醒目的藍色LOGO。原來這圖案是位於東京中目黑的藍瓶咖啡店面，那區域聚集了很多咖啡廳，是文青們喜歡造訪的景點。

4.環保吸管

為了講求環保、減少浪費，越來越多人開始用環保吸管。藍瓶咖啡就與GLOCAL STANDARD的TSUBAME系列合作推出兩款吸管，TSUBAME又代表新潟的「燕市」，所以其中一款以天藍色為底，印上燕子圖案，另一款是銀色為底，搭配藍瓶標誌。

5.文具組

藍瓶咖啡居然有賣文具組！這系列是他們與日本文具商Kakimori 以及藍染工房BUAISOU合作的商品，裡面包含一本藍染封面的筆記本、一枝鋼筆和一罐墨水，可以選擇要藍或灰色。

另外，日本星巴克也配合春季推出新的周邊系列，配合季節選用鮮豔明亮的顏色，把蝴蝶、花朵等元素融入設計中，看著就能感受到春暖花開。其中有一款做成咖啡外帶杯造型的收納罐，上面印滿可愛的花，蓋子上還有蝴蝶圖案。另外兩款馬克杯，在握把加入蝴蝶翅膀元素，杯子也以花朵點綴，讓人聯想到小妖精。

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