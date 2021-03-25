UNIQLO哥吉拉、鹹蛋超人聯名超帥男生必搶！浪漫派PAUL ＆ JOE女孩失心瘋

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記者王則絲／台北報導

才剛搶完「+J之亂」，UNIQLO的吸睛聯名不間斷，於今年春夏推出眾多聯名UT系列，包括近期上映電影《哥吉拉大戰金剛》、空山基X《侏羅紀世界》以及童年偶像「鹹蛋超人」全都是男生們必搶的超帥系列；女孩們則有浪漫可愛的PAUL & JOE聯名、角落小夥伴⋯⋯以下就一起來看看今夏必搶的聯名有哪些。

▲UNIQLO「GODZILLA’S WORLD 」《哥吉拉大戰金剛》最新電影聯名UT、「Jurassic World X Hajime Sorayama 」《侏羅紀世界》Ｘ空山基 機械美學聯名UT。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



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搭配近期上映電影《哥吉拉大戰金剛》，UNIQLO特別帶來了電影聯名系列，其中也包括經典的哥吉拉圖案，重現超帥氣經典場面，將於26日上市；風靡全球的電影《侏羅紀世界》，這回不只是自身加入UNIQLO的聯名，還邀請到日本機械美學大師空山基跨界合作，創造出更兇猛的機械暴龍。喜歡哥吉拉、恐龍的男生們絕不能錯過這兩個系列，而且女生穿也超帥！

▲UNIQLO「ULTRAMAN 超人力霸王」聯名UT。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



除了哥吉拉和恐龍，許多男生的兒時偶像《超人力霸王》，為慶祝55週年也加入了UNIQLO本季的聯名UT行列，熟悉的場面與招牌動作，令人瞬間勾起回憶，粉絲們必收，將於4月2日正式上市。

▲UNIQLO X 巴黎時尚品牌PAUL & JOE推出聯名UT系列與週邊小物。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



今年春夏UNIQLO亦與巴黎時尚品牌PAUL & JOE合作推出聯名UT，可以看見滿滿的浪漫印花、粉嫩色調以及強調優雅的飄逸感單品，招牌的貓咪LOGO T恤更是必須入手，全系列不僅推出女裝，更涵蓋童裝、絲巾、配件，將於本月26日起上市，超多樣品項讓女孩們招架不住，準備失心瘋爆買一波。

▲UNQILO X 《角落小夥伴》聯名童裝系列。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



現在小朋友們最愛的《角落小夥伴》，也躍上了UNIQLO本季童裝，4月2日上架後，還有搭配舉行滿額活動，超可愛的馬克杯、瓷盤讓人想收集全套！

▲UNIQLO X 村上春樹聯名UT。（圖／品牌提供）

有帥氣的哥吉拉、有浪漫的PAUL & JOE、也有可愛的角落小夥伴，這回UNIQLO全方位聯名，今年春夏還找來了日本文壇大師村上春樹推出聯名UT，包括《海邊的卡夫卡》、《挪威的森林》⋯⋯等經典名作都融入其中，瞄準文青的荷包。

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