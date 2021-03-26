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愛糾結人必學！5個超簡單「斷捨離小技巧」　第1招超好用

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▲▼ 5個「斷捨離小技巧」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝自unsplash、pexels

網路發達的現在，買東西變得更便利，也讓許多人家裡不知不覺囤積了過多的物品，變得雜亂不堪，你是不是也常想整理家裡、房間，但每次拿起物品都在糾結要不要丟，最後無法抉擇又默默放下去做別的事？有部日劇《我的家裡空無一物》（又名《少物好生活》），劇中女主角原本房間也是很髒亂，後來失戀後開始瘋狂丟東西，進而變成變成收納整理達人，劇中有許多超實用的「斷捨離」小技巧，執行起來也很簡單，快把以下5招學起來讓你的房間、居家變得乾淨整潔，不再堆滿雜物。

▲▼ 5個「斷捨離小技巧」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃買一件，丟一件

把家裡每類東西設定一個理想件數，只要家中的數量超過設定數量，就要選擇丟掉一些舊的，才能買新的，尤其是衣服、鞋子、包包等服裝配件，沒有給自己設定規範，就容易越買越多，衣櫃、鞋櫃都放不下，比如今天看到一件洋裝很好看，想要買之前先丟掉一件才能買。

＃選擇擁有多用途的收納產品

你可能也有這種經驗，為了整理收納房間而買了收納盒、收納箱，但卻發現這些收納盒箱很佔空間，結果讓房間變得更擁擠了。這時候最好選擇可以一物兩用，或是有其他多種用途的商品，像是有些收納盒做成椅子造型，可以收納物品，也可以當椅子坐，或是帶有收納物品空間的床架等，這樣可以收納東西，又不會另外佔掉太多空間。

▲▼ 5個「斷捨離小技巧」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃同色等間距擺放法

所謂「同色等間距擺放法」，指的是將物品依照顏色分別按一定的間距分開來擺放，這個方法特別適用於餐具、鞋子、居家小物等擺放。有調查顯示，在整理東西時分成3種顏色，對於分類更有幫助，而有圖案或花紋的物品，容易在視覺上造成雜亂，所以數量建議不要多。

＃漸進式代替法

有些東西可能生活中很少用到，但你就是捨不得丟掉它，這時候可以使用漸進式代替法，賦予這個很少用到的東西第2個使用用途，拿去替代別的東西，就可以把被替代的東西丟棄。

比如有個很漂亮的小碗盤，平時很少用到，放著佔空間但又不想丟掉它，可以把它拿來當做寵物的飯碗，再把原先寵物用的碗盤丟掉，也就是把自己喜歡的物品拿來做其他用途，代替原有的物品，就可以把其他沒那麼喜歡的物品丟掉。

▲▼ 5個「斷捨離小技巧」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃4種該丟的東西

很多人覺得整理房間很難，都是因為面對物品時無法做出「扔掉」的決定，尤其遇到有些有紀念意義的東西，總捨不得丟掉。但要記住，別被所謂的「紀念價值」綑綁，不管有沒有紀念意義，沒有用的東西要丟，不喜歡的也要丟，喜歡卻用不到的也要丟，會讓你猶豫要不要丟的東西更要丟。

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關鍵字：

居家, 清潔, 整理, 斷捨離, 居家整理, 簡約生活, 整理法, 日本, 日劇

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