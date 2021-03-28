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旅行就帶「雅詩蘭黛5件組」5700元→1450元　拍出逆齡美照必備

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文／C編

外出旅行小小容量的保養品，非常好攜帶又節省空間，購物網站「Her和她」貼心為想出門旅行的女孩們，準備了「雅詩蘭黛 肌膚旅行保養組」，裡面有原生露30ml、年輕肌密無敵晚霜15ml、特潤超導眼霜5ml、絕對慾望柔霧唇膏2.8g（色號420）、特潤超導修護安瓶眼膜，一組就可以完成全臉保養，方便又實惠。

▲雅詩蘭黛,原生露,眼霜,乳霜,眼膜,保養,Her和她,。（圖／Her） 

▲雅詩蘭黛 肌膚旅行保養組，原價5700元、特價1450元，點我購買。

原生露是雅詩蘭黛經典的化妝水，裡面含有微分子滲透科技，有獨特微分子精準滲透，全面啟動關鍵保養第一步，幫助肌膚開啟保水機能，加上30年發酵科學、7大美肌精華，保水、透亮、健康一次到位。

▲雅詩蘭黛,原生露,眼霜,乳霜,眼膜,保養,Her和她,。（圖／Her） 

▲外出旅行需要好好保養。

化妝水用完、使用精華液之後，再用年輕肌密無敵晚霜，兩倍奇蹟辣木生命精粹結合全新海洋薰衣草，可以幫助肌膚補充彈力蛋白，一抹化開的舒芙蕾質地，讓人一試愛上，感受到肌膚所未有的柔嫩、光透。

▲雅詩蘭黛,原生露,眼霜,乳霜,眼膜,保養,Her和她,。（圖／Her） 

▲做好完美的保養隔天出門才能拍出美照。

最後，眼周可以先使用特潤超導修護安瓶眼膜，密集修護之後，讓肌膚瞬間喝飽水，再使用特潤超導眼霜加強眼部保養，封存保養成分，讓眼周可以進行一整晚的修護，隔天重現澎潤飽滿、雙眸更有神。

▲雅詩蘭黛,原生露,眼霜,乳霜,眼膜,保養,Her和她,。（圖／Her） 

▲雅詩蘭黛 肌膚旅行保養組，原價5700元、特價1450元，點我購買。

另外裡面還附有一支唇膏，可以在妝後增加好氣色，襯托出明亮光澤感的肌膚妝效。「Her和她」推出「雅詩蘭黛 肌膚旅行保養組」，原價5700元、特價1450元，一整組就可以搞定全臉的保養，非常划算又有效。

關鍵字：

雅詩蘭黛, 原生露, 眼霜, 乳霜, 眼膜, 保養, Her和她

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