巨型米奇空降信義！網美必衝「迪士尼聯名店」還有藝術畫免費看

記者鮑璿安 ／台北報導

華裔設計師 Daniel Wong 先前與迪士尼聯名成功製造話題，於今（25日）更高調進駐信義新天地 A11 開設限定店，不僅帶來超巨大250公分米奇公仔，掀起打卡潮，還加碼展示藝術版畫作品與獨賣的米奇印花商品，讓網美們買好、拍滿還能同時看展！

▲巨型米奇約有250公分高，成為新的信義區美照打卡地標。（圖／品牌提供）

▲馬克杯與點心盤 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲野餐組合也買得到。（圖／記者鮑璿安攝）

▲以 「春天日常」的顏色為靈感重新玩色，打造限定短袖襯衫 。（圖／品牌提供）



華裔設計師 Daniel Wong以迪士尼聯名主題開設全新限定店，就選在人來人往的新光三越 A11 ，開放式的店面外擺放了一隻巨型米奇，約有250公分高，成為新的信義區美照打卡地標。同時也特別打造了全新的印花顏色，以 「春天日常」的顏色為靈感重新玩色，以米白、天空藍及淺藍卻帶有灰色調的顏色來詮釋，一躍而上3樣限定單品，長袖衛衣、短袖襯衫、以及印花棒球帽。

▲Daniel Wong 將藝術創作版畫「Mickey in The Wild」搬來店內。（圖／記者鮑璿安攝）

另外，也將藝術創作版畫「Mickey in The Wild」第二彈搬來店內，全球僅限量 30 組以四季為靈感，在 Daniel Wong 的畫筆之下江中西文化融貫其中，打造春、夏、秋、冬四季鮮明變化， 民眾可以看到米奇衝浪以及打哈欠的可愛模樣，更有金箔疊加之上，與一旁的蜂鳥、巨嘴鳥相互依偎，顯得朝氣蓬勃。

與此同時，UNIQLO也揭曉了最新的「全球永續發展大使」人選，結果十分出乎意料，並非明星或是名人，而是大朋友小朋友的動漫偶像「哆啦A夢」，更結合永續理念將藍色哆啦A夢搖身一變成為綠色，並且未來台灣也有機會能夠近距離一睹綠色哆啦A夢。

▲UNIQLO招牌標誌與哆啦A夢一同變成綠色，代表永續理念 。（圖／品牌提供）

UNIQLO將大家熟悉的品牌Logo轉為綠色，最新宣佈由「哆啦A夢」擔任此次全球永續發展大使，消息一出受到各界矚目，因為不同於品牌大使費德勒、錦織圭、國枝慎吾，這次直接請到動畫人物接任新身份，就連顏色也變了，經典的藍色消失無蹤，取而代之是擁有鮮明綠色與紅鼻子、紅尾巴的可愛哆啦A夢。