笑起來有魚尾紋是「有錢又快樂」的象徵　更讓第一印象大加分

隨著年齡增長,眼角會漸漸跑出魚尾紋,尤其在笑起來的時候更加明顯,這些細紋是不是讓你感到困擾呢?但根據一些研究指出,魚尾紋其實有好的意義,出現在臉上,還可能讓別人對你的觀感有加分效果,所以看到小細紋出現,先別急著跑皮膚科,可以試著接納、愛上它們。

笑起來眼角後面的細紋被大家稱作魚尾紋,但其實它有個很學術性的名詞叫做「杜興式標記」(Duchenne marker),是一種特定臉部肌肉運動所產生的特徵,跟情緒的表達有關係。在研究臉部表情的著作《Face Value: The Irresistible Influence of First Impression》中就提到,會以笑的時候是否產生魚尾紋,來判斷這個人是不是真誠的笑,要不然就可能是假笑。

雖然這種判斷法不一定準確,卻會影響他人對你的第一印象,其他研究中也提到,在觀察一些學校紀念冊、政治人物照片時,會被魚尾紋影響判斷,覺得擁有這特徵的人看起來比較開心、感覺也比較有錢,進而推斷出有較低的離婚率、較為富裕等結論。

臉上長出皺紋是每個人都逃不掉的過程,雖然會暴露年齡,讓人產生變老的恐懼,卻可以學著接納它,尤其是像魚尾紋這種因為經常露出開心表情才產生的紋路,更會讓你的面相顯得溫暖、親切,讓別人留下好印象。50歲的韓星李英愛先前就大方秀出零修圖的自拍照,眼角的魚尾紋不會讓人覺得醜,反而顯露出這個年紀該有的美麗與自信。

