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笑起來有魚尾紋是「有錢又快樂」的象徵　更讓第一印象大加分

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編輯／Emily　圖／翻攝自unsplash.com、IG@leeyoungae0824

隨著年齡增長，眼角會漸漸跑出魚尾紋，尤其在笑起來的時候更加明顯，這些細紋是不是讓你感到困擾呢？但根據一些研究指出，魚尾紋其實有好的意義，出現在臉上，還可能讓別人對你的觀感有加分效果，所以看到小細紋出現，先別急著跑皮膚科，可以試著接納、愛上它們。

▲眼角魚尾紋。（圖／翻攝自unsplash.com）

笑起來眼角後面的細紋被大家稱作魚尾紋，但其實它有個很學術性的名詞叫做「杜興式標記」（Duchenne marker），是一種特定臉部肌肉運動所產生的特徵，跟情緒的表達有關係。在研究臉部表情的著作《Face Value: The Irresistible Influence of First Impression》中就提到，會以笑的時候是否產生魚尾紋，來判斷這個人是不是真誠的笑，要不然就可能是假笑。

▲眼角魚尾紋。（圖／翻攝自unsplash.com）

雖然這種判斷法不一定準確，卻會影響他人對你的第一印象，其他研究中也提到，在觀察一些學校紀念冊、政治人物照片時，會被魚尾紋影響判斷，覺得擁有這特徵的人看起來比較開心、感覺也比較有錢，進而推斷出有較低的離婚率、較為富裕等結論。

▲眼角魚尾紋。（圖／翻攝自unsplash.com）

臉上長出皺紋是每個人都逃不掉的過程，雖然會暴露年齡，讓人產生變老的恐懼，卻可以學著接納它，尤其是像魚尾紋這種因為經常露出開心表情才產生的紋路，更會讓你的面相顯得溫暖、親切，讓別人留下好印象。50歲的韓星李英愛先前就大方秀出零修圖的自拍照，眼角的魚尾紋不會讓人覺得醜，反而顯露出這個年紀該有的美麗與自信。

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關鍵字：

眼角, 細紋, 魚尾紋, 年紀

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