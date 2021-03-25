隋棠幸福背後也爆衝突　「放大快樂」3招維繫婚姻

▲隋棠今出席兒童汽座發表會。（影／記者陳雅韻攝影）

記者陳雅韻／台北報導

剛與老公Tony度過結婚6周年鐵婚的隋棠，今出席Chicco兒童汽車座椅代言活動，大方透露婚姻相處之道、金句連發，她表示喜歡在社群發表正面能量發文，不代表她與Tony沒有衝突，「只是我沒有把眼光鎖在不好的部分，我會讓它很快過去，相反的我會把很快樂、很幸福的時刻放大，這方法不限婚姻，也適用於友情、親情」，同時靠3招維繫五口之家的甜蜜。

▲剛度過結婚6周年的隋棠，大方分享婚姻經營之道。（圖／攝影張一中攝）

製造浪漫

問及6年婚姻中是否有瓶頸？隋棠笑答：「6年有瓶頸太早了，老公的確比我浪漫，我最喜歡他會偶爾在我包包或行李箱放小紙條，上面寫著『出門小心』、『好好照顧自己』」。

▲隋棠一家五口幸福甜蜜。（圖／翻攝隋棠臉書）

相互尊重

近期隋棠陷入有點開心、又有點擔心的矛盾情緒，因為她今年終於下定決心重返戲劇圈，做她最愛的演戲工作，但又放不下家庭，老公Tony給予百分之百的尊重，鼓勵她做喜歡的事。

▲隋棠與老公Tony結婚6周年，相互打氣繼續努力。

觀念一致

隋棠與Tony育有3個可愛寶貝，吸引大陸真人秀節目找上門，邀全家一同上節目，但她與老公觀念一致，不希望小孩在節目或廣告露臉，太早認識這個世界，因此婉拒許多邀約。

▲隋棠穿adidas Originals粉紅色系泳衣比出愛心向老公示愛。（圖／翻攝隋棠臉書）

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