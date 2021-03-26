「虱目魚包」一次愛掛幾個都行！DYCTEAM回收「牡蠣殼」做衣服超神奇

記者王則絲／台北報導

還記得先前被衛福部部長陳時中一舉背紅的「虱目魚包」嗎？其實是出自台灣品牌WEAVISM織本主義，攜手另一台灣品牌DYCTEAM舉行春夏新品記者會，WEAVISM本季強調「極繁主義」，一個腰帶上甚至可以掛上超過5個小包；DYCTEAM則再度延伸永續概念，首次運用「牡蠣殼」當作原料製作服裝，驚艷潮流界。

▲WEAVISM 2021春夏強調「極繁」。（圖／品牌提供）



WEAVISM 2021春夏受到網路世界厚厚的同溫層啟發，認為大數據讓人們的視野越來越狹隘，若再舒服地躺在同溫層是很危險的，因此反向操作以「失溫層」作為本季主題，致力與其他人走不同的道路。

在處處倡導「極簡」世道裡，WEAVISM硬是往「極繁」走去，除了許多線條複雜、充滿拉鍊口袋設計、不規則拼接感的機能服裝，還推出了可拆卸功能外套，包括帽子、袖子都可以自由裝卸，多層堆疊讓工藝更繁複。

▲圖騰部分也相當繁雜。（圖／品牌提供）



延續「極繁」，WEAVISM本季一口氣帶來眾多收納小包，搭配組合式掛鉤，可全部與機能腰帶做結合，一個腰帶甚至能掛超過5個小包，連爆紅的「虱目魚小包」也能掛上，愛掛幾個都行。

▲超多的收納小包全都能一起掛在腰帶上。（圖／品牌提供）



DYCTEAM本季則是受到疫情啟發以「距離DIST.」主題，其中品牌首次於Basic系列中使用了「牡蠣殼」作為原料，為本季最大亮點，其獨立開發的「牡蠣殼回收紗＋寶特瓶回收紗」利用特殊組織技術壓縮成粒狀再進行抽絲，最後以十字格紋的面料呈現，透氣、透光卻能同時防潑水，相當神奇。

▲DYCTEAM受到疫情啟發以「距離DIST.」主題。（圖／品牌提供）



▲DYCTEAM首次利用牡蠣殼回收紗當作製衣原料。（圖／記者王則絲攝）



除此之外，本季的wear in Blue系列裡也展開首次的嘗試，將黑色透紗與丹寧緹花交織出豹紋與千鳥格紋，透視風格的呈現相當新穎，不侷限於男生或女生穿，可以確定的是穿在身上絕對吸睛。

▲牛仔緹花透視系列為本季一大特色。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



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