中衛「哈利波特口罩」限量5000盒　3／31全台屈臣氏開賣！

記者李薇／台北報導

今年是電影《哈利波特》第一集上映後的20週年，CSD中衛與華納兄弟消費品部特別聯名推出主題口罩「哈利波特入學通知款」，巧妙的封蠟式信封包裝與10多種迷你魔法元素組合而成的口罩圖騰，完全是收藏等級的口罩！網路上沒搶到沒關係，屈臣氏實體門市將於3／31（三）開賣，全台限量5,000盒，每盒為30片裝、售價600元，每人限購一盒。每家店備貨數量不一，依實際販售進貨為準。

▲中衛哈利波特入學通知款口罩。（圖／品牌提供）



「哈利波特入學通知款」口罩外盒設計靈感來自電影中收到入學通知的形式，外盒紅色的立體封蠟十分精致，打開還能看到貓頭鷹「嘿美」在黑夜中送信的畫面，極富巧思的開箱形式絕對讓哈利迷們興奮尖叫！此外，不只口罩設計有魔法世界中經典元素，每片口罩更搭配哈利的圓框眼鏡與閃電疤痕鋼印，以及融合鐵軌圖形與9¾月台字樣的縫合線，精巧設計處處充滿著第一天來到霍格華茲的入學驚奇。

▲大甲媽祖Ｑ版口罩。（圖／品牌提供）



每年宗教盛事「大甲媽祖遶境進香」將在4月9日起駕，女神媽祖起駕吸引上百萬信眾熱烈參與，傳承百年傳統，跟著媽祖走一段保平安，這次大甲鎮瀾宮首度和親親醫用口罩聯名，推出遶境祈福醫用口罩，讓信眾遶境求平安，戴上口罩守護健康。

▲籤詩版口罩。（圖／品牌提供）



親親醫用口罩讓媽祖化身Q版可愛女神和大家見面，有別於以往媽祖口罩的設計，這次走潮流時尚感，創新靈感不失去傳統文化的味道，深受年輕人喜歡；「媽祖籤詩款」設計來自六十甲媽祖靈籤，口罩花色印著上上籤、平安籤，古典詩意的詩籤，傳遞好運和幸福的意含，祝賀大吉大利、福隨萬里保平安。

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