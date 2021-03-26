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「一變心頭也不回」星座男女Top5　處女男貪新鮮、冠軍是佈局大魔王

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▲▼「變心頭也不回」星座男女Top5 。（圖／翻攝自FB）

▲這5個星座分手超決絕，求他也沒用。（圖／翻攝自FB/JTBC DRAMA，以下同）

編輯 / Lily

福原愛和江宏傑婚變傳得沸沸揚揚，兩人感情生變的內情雖不得而知，只知道當一方變心，鐵了心要走的時候，你要留也留不住，以下一旦變心就不回頭星座男女Top 3，來看看你的他進榜了嗎？

第5名 射手男

看似玩咖的射手男，當他認定另一半時，其實是非常專情的，通常他變心的原因，通常是發現另一方的心已不在他身上，當受傷而徹底死心之後，能果斷的斬斷關係，頭也不會回。

▲▼「變心頭也不回」星座男女Top5 。（圖／翻攝自FB）

第4名 獅子女

要獅子女變心其實很不容易，他通常都是用情至深的那一方，因為太要面子，即便感情變質了，他仍會用力維持表面和平。當他真的放下了，代表他已經做好萬全心理準備，無論你怎麼求，他就是真的放下了。

第3名 處女男

處女男一旦變心就很難喚回，他的變心往往因為下一個對象出現，當有新的獵物，他當然不會管你的苦苦挽留，你動之以情他不會聽，甚至連看到你都覺得煩，對於變心這件事情毫不掩飾，眼裡早就沒有你。

▲▼「變心頭也不回」星座男女Top5 。（圖／翻攝自FB）

第2名 金牛男

當感覺不在了，金牛男的改變是非常徹底的，對你不看也不聽，完全關掉對你的雷達開關，從此他是他、你是你，他會對你表現得非常冷漠，再繼續和他糾纏，也只是自討沒趣而已。

▲▼「變心頭也不回」星座男女Top5 。（圖／翻攝自FB）

第1名 魔羯女

魔羯女的變心是你察覺不到的，從變心到分手他會仔細的佈局，如果有正牌男友，身邊也有曖昧對象時，他會仔細思考衡量，當他覺得曖昧對象優於男友時，他便會開始想要一個人，或是工作變得特忙，慢慢疏遠你，當另一半發現苗頭不對，早就已經來不及了。

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關鍵字：

變心, 星座, 排行榜

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