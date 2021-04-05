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今晚我想來點……水餃包！束口設計、皺摺堆疊　染上粉嫩色再加分

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記者王蓁蓁 / 綜合報導　圖／翻攝品牌官網

蓬蓬柔軟的枕頭包早已夯了許久，2021春夏之際，各大品牌帶來了全新圓潤輪廓的「餃子」包型，低調奢華的療癒感，在簡約的設計中仍舊吸睛，《ET FASHION》再度迎來盤點特搜，在為衣櫥換季之時也別忘更新包款！

Alexander Wang

▲餃子包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲餃子包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲以防塵袋為靈感，Alexander Wang打造「餃子」輪廓的束口袋包型。

設計師王大仁的同名品牌Alexander Wang，以防塵袋為靈感，運用光滑的絲綢緞面，為春日帶來療癒的寶寶藍以及奶茶色，束口的抽繩包口，拉緊後順勢營造出近期大勢的「餃子」輪廓，搭配寬提把，簡約時髦得毫不費力。

▲餃子包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲盤點「餃子」包 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Alexander Wang甜美的淡粉色格紋手袋很適合用來迎接春天。

說到春季，Alexander Wang也推出甜美的淡粉色格紋手袋，噴發滿滿的少女心，彷彿髮圈般的皺褶提把，為包款增添優雅氛圍，更以刺繡方式，低調將Logo置於包底，成為驚喜小細節，中央凹陷的蓬鬆包型，可愛破表的模樣瞬間擄獲女孩們的心。

BOTTEGA VENETA

▲餃子包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲餃子包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲BV以柔軟的三角扭結包引起極高的關注度。

以雲朵包、枕頭包在近年掀起大勢潮流的BV，面對迎來的春季，再以柔軟的三角扭結包引起超高的關注度，流暢極簡的包型線條，展現品牌一如往常的低奢感，並大膽將包口改置於手袋下方，其不受限制的前衛風格，難怪能令時尚迷們深深著迷。


LOEWE

▲餃子包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲LOEWE Flamenco肩背包，NT $ 58,000。

曾之喬默默的在最新的IG貼文中，背上了超級春天的酪梨色Flamenco小包，包款看似柔和的設計，仍舊不失立體的結構感，像喬喬這樣隨興的運動風穿搭都能駕馭，精緻的扭結是包款重點，輕輕一拉就能瞬間優雅，絕美的皺褶視覺，加上兼具實用性的寬敞空間，CP值太高。
 


MIU MIU

▲盤點「餃子」包 。（圖／翻攝品牌官網）

▲MIU MIU的Miu Belle Matelasse納帕軟皮手袋，NT$80,000。

同時展現了華麗與復古輪廓的Miu Belle Matelasse口金包，運用MIU MIU招牌的人字紋皺褶小羊皮鞣製皮革打造，溫柔的淡粉色對比金屬袋扣，彰顯包款的時尚質感，鍊帶也同樣精緻，搭配圓潤夢幻的包型，很適合在春夏之際搶先入手穿搭。
 


AMBUSH

▲餃子包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲餃子包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲AMBUSH扭結皮革手袋，NT$ 39,225。

AMBUSH這款如同「餃子」般的大型皮革包款，半月的形狀搭配扭結提把，層層堆疊的皮革皺褶，另極簡的包型有了不容忽視的視覺效果，最後不忘綴上銀色的品牌標誌，為包款帶來點睛之筆。
 


PRADA

▲餃子包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲餃子包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲PRADA Re-Edition 2006尼龍手袋，NT$ 38,000。

PRADA將率性的尼龍材質打造出蓬蓬的輪廓，營造出包款療癒輕盈的模樣，運用扣環令包包「餃子」的形狀更加立體，小巧可愛的包包也因為圓潤包型而照樣能裝好裝滿，一點都不怕「廢」，不論肩背、手拿都時髦百搭。

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關鍵字：

Alexander Wang, BOTTEGA VENETA, LOEWE, MIUMIU, AMBUSH, PRADA

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