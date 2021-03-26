LVMH集團少奶奶扭水蛇腰秀包　大勝蔡依林乖乖牌pose

▲LVMH集團少奶奶、俄羅斯超模Natalia Vodianova扭水蛇腰秀BVLGARI X Mary Katrantzou聯名Serpenti Metamorphosis包，單個98,900元。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（Serpenti）包款已在時尚圈站穩地位，不定期與其他時尚設計師合作推新包，不僅激盪出新火花，也成功創造話題。今年與旅居倫敦的希臘時尚設計師「印花女王」Mary Katrantzou攜手創作3款Serpenti Through the Eyes of新包，特別請LVMH集團少奶奶、俄羅斯超模Natalia Vodianova演繹，四肢纖細的她扭著水蛇腰示範新包，超級吸睛。

▲Natalia Vodianova示範Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名Serpenti Metamorphosis Handle刺繡包，314,400元。

▲時尚設計師Mary Katrantzou親自展示琺瑯蛇頭晚宴包，169,500元。



為了完整呈現Mary Katrantzou創作Serpenti包的精髓，Natalia Vodianova穿上Mary Katrantzou專門為聯名系列所打造的蛇紋高級訂製連身褲，一連示範蛇造型金屬提把的Serpenti Metamorphosis 手提肩背包、蝴蝶飛舞刺繡圖案的Serpenti Metamorphosis Handle手提包、Serpenti Metamorphosis minaudière琺瑯蛇首晚宴包，品牌代言人蔡依林也搶先拎黑色款的手提肩背包，為品牌做足宣傳，但乖乖牌pose吸睛度不及超模出身的LVMH集團少奶奶。

▲寶格麗代言人蔡依林手捧全新BVLGARI X Mary Katrantzou Serpenti限量聯名Capsule系列包款。



身為LVMH集團長媳，Natalia Vodianova不僅替寶格麗大力宣傳，凡是夫家LVMH集團旗下品牌，她總樂於代言或在IG分享新品，去年秋冬她為LV（Louis Vuitton，路易威登）拍攝形象照，私下經常是LV大衣上身或拎熱賣包款，讓人一窺精品富豪的日常生活。

▲Natalia Vodianova去年秋冬為LV拍攝形象廣告。（圖／翻攝Natalia Vodianova IG）



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