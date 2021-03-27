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母親節10大必買保養懶人包：全都是經典商品、買了不會後悔

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

母親節在5月即將到來，但各大百貨早已拉長戰線，4月就開始有一連串的特價活動，而特惠組合琳瑯滿目，到底要怎麼挑選，才是把錢花在刀口上呢？《ET FASHION》就幫妳整理出10組必買的保養單品，絕對要趁著優惠價格趕緊入手。

▲母親節,SK-II,資生堂,嬌蘭,迪奧,契爾氏,伊麗莎白雅頓,sum:37,sisley,蘭芝,。（圖／品牌提供）

1.SK-II PITERA™ 超肌能套裝

青春露75ml＋SK-II全效活膚潔面乳 20g＋SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g（輕盈版），一組就可以搞定全臉的肌膚保養，同時又有經典的青春露，又有活膚霜，可以說是雙經典的組合。

▲母親節,SK-II,資生堂,嬌蘭,迪奧,契爾氏,伊麗莎白雅頓,sum:37,sisley,蘭芝,。（圖／品牌提供）

2.資生堂 彈潤時控精粹組

怡麗絲爾 彈潤時控精粹40mL送彈潤保濕乳T 18mL、彈潤保濕水T 18mL、淨白多效日間美肌乳T+ 5mL、淨白超抗皺眼唇精華乳V 2g、超澎潤滿格乳霜2.5g，怡麗絲爾 彈潤時控精粹可以說是用過就會立刻有感的精華，身為喜愛肌膚彈潤的女性，絕對不能錯過這一組。

▲母親節,SK-II,資生堂,嬌蘭,迪奧,契爾氏,伊麗莎白雅頓,sum:37,sisley,蘭芝,。（圖／品牌提供）

3.蘭蔻 極光水霸容量限時搶購組

超極光活粹晶露250ML（大容量）、超未來肌因賦活露7ML、超極光活粹晶露50ML、超緊顏白金淡斑霜15ML，極光水是近年非常火紅的美妝保養單品之一，因為用完肌膚有感變亮，非常適合肌膚乾燥缺水的人使用，再搭配經典的賦活露跟活粹晶露，是極光水粉絕對必買的組合。

▲母親節,SK-II,資生堂,嬌蘭,迪奧,契爾氏,伊麗莎白雅頓,sum:37,sisley,蘭芝,。（圖／品牌提供）

4.sisley 全能乳液保養組

凡購買全能乳液 125ml、極致賦活水漾精華 5ml、聚水賦活精華 10ml、保濕眼唇凝露 5ml，Sisley 經典養膚單品，沒用過只能說太可惜了，因此這次母親節一定要入手這一組單品，還另外拿到補水精華相當划算。

▲母親節,SK-II,資生堂,嬌蘭,迪奧,契爾氏,伊麗莎白雅頓,sum:37,sisley,蘭芝,。（圖／品牌提供）

5.蘭芝 維他命C拋光亮白限定禮盒

維他命C淨膚霜50ml、超級莓果C煥顏精露_EX 150ml、維他命C淨膚霜10ml、維他命C淨膚霜10ml、內附柔漾二用拋光化妝棉（60片/盒），到了夏季美白的季節，拋光亮白肌膚就靠蘭芝，超有效的美白煥顏精露，用完肌膚絕對發光嫩透。

▲母親節,SK-II,資生堂,嬌蘭,迪奧,契爾氏,伊麗莎白雅頓,sum:37,sisley,蘭芝,。（圖／品牌提供）

6.sum：37 肌秘露加大容量搶購組

青春奇蹟活酵肌秘露EX150ml、青春奇蹟活酵肌秘露EX 30ml，sum：37最經典的就是青春奇蹟活酵肌秘露，這次不需要買到其他不需要的單品，直接加大容量入手，搭配小瓶正裝幫助肌膚前導第一步。

▲母親節,SK-II,資生堂,嬌蘭,迪奧,契爾氏,伊麗莎白雅頓,sum:37,sisley,蘭芝,。（圖／品牌提供）

7.伊麗莎白雅頓 經典黃金膠囊組

超進化黃金導航膠囊60顆-限定紅運版(正貨)、SUPERSTART奇肌超導活妍精華 5ml、時空彈力8胜肽緊容霜SPF30 PA++ 15ml、時空彈力8胜肽緊容晚霜 15ml、開運手拿袋，經典的黃金導航膠囊絕對是必買單品，一顆就可以帶給肌膚潤澤彈力。

▲母親節,SK-II,資生堂,嬌蘭,迪奧,契爾氏,伊麗莎白雅頓,sum:37,sisley,蘭芝,。（圖／品牌提供）

8.契爾氏 金盞花發光組

金盞花植物精華化妝水 250ml、激光極淨白淡斑精華 50ml、激光極淨白去角質潔面膠 30ml、激光極淨白機能水 40ml、亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜 14ml、11kDa 超導全能修護露 4ml、超淨化植萃調理淨膚精萃 4ml，一組就可以帶回金盞花化妝水跟淡斑精華，絕對是今年美白必備組合。

▲母親節,SK-II,資生堂,嬌蘭,迪奧,契爾氏,伊麗莎白雅頓,sum:37,sisley,蘭芝,。（圖／品牌提供）

9.嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油大容量組

皇家蜂王乳平衡油輕盈如水的質地秒速滲透，只留彈潤光，不留油膩感，多年來稱霸美妝論壇PTT、D Card，榮登美妝編輯、彩妝老師、部落客空空賞、回購率最高的NO.1美容油，一滴神油接力復原美肌，打造澎潤透亮健康肌的威力，更是擁有用過就上癮，此生離不開它的魅力！搭配神蜜水養出神仙美肌，這次入手大容量來犒賞自己！

▲母親節,SK-II,資生堂,嬌蘭,迪奧,契爾氏,伊麗莎白雅頓,sum:37,sisley,蘭芝,。（圖／品牌提供）

10.迪奧 精萃再生玫瑰旅行組

精萃再生微導青春凝露 30ml、精萃再生玫瑰微導精露 10ml、精萃再生花蜜乳霜 15ml、精萃再生花蜜眼霜 5ml、美妍箱，迪奧精萃再生系列，用完肌膚都會發光，深受所有女孩喜愛。

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