周冬雨急切割BURBERRY！品牌對新疆棉持「不表態」立場也遭殃

記者王則絲／綜合報導

起頭自H&M拒用大陸新疆棉花的「新疆棉事件」持續爆炸性延燒，眾多品牌包括Nike、Adidas、Puma⋯⋯陸續捲入，代言人解約浪潮也繼續擴大當中，橫掃微博熱搜榜。而現在這場棉花之亂也燒到了精品圈，周冬雨甫發布聲明切割代言品牌BURBERRY，原因指稱「BURBERRY未明確公開表達其態度及立場」，緊接著另一位品牌代言人宋威龍亦接力聲明終止與BURBERRY合作。

▲周冬雨因「新疆棉事件」急切割BURBERRY。（圖／翻攝自微博）



「新疆棉事件」起因自瑞典服裝品牌H&M於去年3月的舊聲明中表示「拒用新疆棉花」，並指其棉花為對少數民族強迫勞動、歧視下的產物，視為「血棉花」，而被大陸官媒在這幾天挖出，不滿反擊此是造謠、污衊，且大肆鼓吹民眾抵制，H&M大陸代言人宋茜、黃軒也緊急宣布與品牌切割關係。

▲「新疆棉事件」起因於H&M過去一則舊聲明。（圖／達志影像／美聯社）



接著事端一發不可收拾，國際非營利組織BCI（Better Cotton Initiative瑞士良好棉花發展協會）因未在新疆發放許可證，其所屬會員通通變成大陸消費者獵巫對象，包括H&M在內，Nike、Adidas、Puma、Converse、Uniqlo、Tommy Hilfiger⋯⋯紛紛被捲入，大批藝人楊冪、迪麗熱巴、彭于晏、王嘉爾、Angelababy、易烊千璽與Adidas解約，女星歐陽娜娜終止與Converse合作，男星許光漢也緊急終止與Puma、Calvin Klein一切關係。

棉花之亂一路延燒到精品圈，大陸女星周冬雨甫才緊急發布聲明，指稱得知新疆棉花事件後，第一時間向代言品牌BURBERRY聯繫核實具體情況，「但截至目前，BURBERRY品牌方未明確公開表達其態度及立場。」因此果斷切割，即日起終止與BURBERRY所有合作。

▲周冬雨透過工作室微博發布聲明，終止與BURBERRY合作關係。（圖／翻攝自微博）



品牌另一大陸區代言人宋威龍也緊接著發出相同內容聲明，宣布與BURBERRY終止合作關係。周冬雨與宋威龍二人才於新年時節一同為BURBERRY拍攝了唯美的微電影，過往與品牌的良好關係，一夕之間灰飛煙滅。

▲宋威龍也透過公司發布聲明，終止與BURBERRY合作關係。（圖／翻攝自微博）



▲宋威龍、周冬雨年初時為品牌拍攝的微電影。（圖／品牌提供）

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