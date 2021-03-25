fb ig video ETtoday search mobile

周冬雨急切割BURBERRY！品牌對新疆棉持「不表態」立場也遭殃

>

記者王則絲／綜合報導

起頭自H&M拒用大陸新疆棉花的「新疆棉事件」持續爆炸性延燒，眾多品牌包括Nike、Adidas、Puma⋯⋯陸續捲入，代言人解約浪潮也繼續擴大當中，橫掃微博熱搜榜。而現在這場棉花之亂也燒到了精品圈，周冬雨甫發布聲明切割代言品牌BURBERRY，原因指稱「BURBERRY未明確公開表達其態度及立場」，緊接著另一位品牌代言人宋威龍亦接力聲明終止與BURBERRY合作。

▲周冬雨、宋威龍終止BURBERRY合作。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨因「新疆棉事件」急切割BURBERRY。（圖／翻攝自微博）

「新疆棉事件」起因自瑞典服裝品牌H&M於去年3月的舊聲明中表示「拒用新疆棉花」，並指其棉花為對少數民族強迫勞動、歧視下的產物，視為「血棉花」，而被大陸官媒在這幾天挖出，不滿反擊此是造謠、污衊，且大肆鼓吹民眾抵制，H&M大陸代言人宋茜、黃軒也緊急宣布與品牌切割關係。

▲H&M 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「新疆棉事件」起因於H&M過去一則舊聲明。（圖／達志影像／美聯社）

接著事端一發不可收拾，國際非營利組織BCI（Better Cotton Initiative瑞士良好棉花發展協會）因未在新疆發放許可證，其所屬會員通通變成大陸消費者獵巫對象，包括H&M在內，Nike、Adidas、Puma、Converse、Uniqlo、Tommy Hilfiger⋯⋯紛紛被捲入，大批藝人楊冪、迪麗熱巴、彭于晏、王嘉爾、Angelababy、易烊千璽與Adidas解約，女星歐陽娜娜終止與Converse合作，男星許光漢也緊急終止與Puma、Calvin Klein一切關係。

棉花之亂一路延燒到精品圈，大陸女星周冬雨甫才緊急發布聲明，指稱得知新疆棉花事件後，第一時間向代言品牌BURBERRY聯繫核實具體情況，「但截至目前，BURBERRY品牌方未明確公開表達其態度及立場。」因此果斷切割，即日起終止與BURBERRY所有合作。

▲周冬雨、宋威龍終止BURBERRY合作。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨、宋威龍終止BURBERRY合作。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨透過工作室微博發布聲明，終止與BURBERRY合作關係。（圖／翻攝自微博）

品牌另一大陸區代言人宋威龍也緊接著發出相同內容聲明，宣布與BURBERRY終止合作關係。周冬雨與宋威龍二人才於新年時節一同為BURBERRY拍攝了唯美的微電影，過往與品牌的良好關係，一夕之間灰飛煙滅。

▲周冬雨、宋威龍終止BURBERRY合作。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨、宋威龍終止BURBERRY合作。（圖／翻攝自微博）

▲宋威龍也透過公司發布聲明，終止與BURBERRY合作關係。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨、宋威龍終止BURBERRY合作。（圖／翻攝自微博）

▲宋威龍、周冬雨年初時為品牌拍攝的微電影。（圖／品牌提供）

►挺新疆棉護祖國！歐陽娜娜掰了Converse…許光漢、彭于晏都解約

►不只H＆M！其他牌被陸網抵制　15位大陸藝人挺新疆棉「急切割發文」

關鍵字：

新疆棉花, 新疆棉, 新疆, 棉花之亂, 新疆棉事件, BCI, 血棉花, 周冬雨, 宋威龍, BURBERRY, H&M

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

華碩筆電才7990元！夢幻白色、才1公斤　帶出門超級輕鬆

華碩筆電才7990元！夢幻白色、才1公斤　帶出門超級輕鬆

才3399元！好市多開賣原價6千多的馬汀鞋　網友：手刀去搶！

才3399元！好市多開賣原價6千多的馬汀鞋　網友：手刀去搶！

IU首次嘗試「狗啃瀏海」開心狂自拍　酷帥嘻哈風網友評價很兩極 歐陽娜娜背著爸爸偷染「玫瑰金髮色」登熱搜　難得平價穿790元ZARA衫 差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋 日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過 周冬雨急切割BURBERRY！品牌對新疆棉持「不表態」立場也遭殃 ZARA「字母棒球帽」賣到缺貨　百元價一頂就能戴超久 關穎生三胎更瘦！親推「204斷食法」早午餐吃飽、有2樣不能碰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面