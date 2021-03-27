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減肥第一步要睡得好！醫師教「5個小秘訣」有效提升睡眠品質

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▲▼醫師教「5個秘訣」提升睡眠品質。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想要成功瘦身、維持身材，睡眠也是一大關鍵。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人普遍生活忙碌、壓力大，越來越多人有失眠、睡不好等睡眠問題，而睡眠情況差不僅會影響健康，跟肥胖還有密切關係！減肥名醫邱正宏指出，如果長時間睡眠不足，身體會啟動保護機制，蓄積脂肪以幫助你應付壓力，所以想要維持身材或成功瘦身，第一步一定要睡眠充足且還要睡得好，他更分享5個有效幫助提升睡眠品質的小秘訣，讓你能輕鬆睡出好身材和美肌。

▲▼醫師教「5個秘訣」提升睡眠品質。（圖／翻攝ＩＧ）

▲衡量睡眠品質好不好共有3項標準。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

首先，自己的睡眠品質到底好不好？如何才算睡眠品質不好？邱醫師提到，國際醫學會議上曾提出關於「睡眠品質不佳」的衡量標準，共有以下3項：

1.躺在床上超過30分鐘還無法入睡。

2.一個晚上從睡眠中醒來超過3次，不管是莫名其妙醒來，或是想要上廁所，從睡夢中醒來就算1次。

3.一天內睡眠加總時長不到6小時。

如果有以上3項特徵當中任何一個，就代表你的睡眠品質不算太好，而想要改善睡眠品質該如何做？邱醫師表示以下5件事是目前醫學界有的共識。

1.白天不要睡太多

白天時要避免午睡時間太長，尤其是放假時，有些人會習慣下午午睡一下，若是睡超過1小時，容易影響晚上睡眠，睡眠時到了也會沒那麼想睡。

▲▼醫師教「5個秘訣」提升睡眠品質。（圖／翻攝ＩＧ）

▲醫師提醒，白天做點運動晚上也比較好入睡。（圖／翻攝IG@babebani）

2.不要一整天坐著不動

不要整天待在家裡無所事事，坐一整天都不動，邱醫師提醒，白天讓自己累一點，像是做一點運動，晚上也會比較好睡。

3.不要喝太多水

晚餐和睡前不要喝太多水，如果水喝得太多，晚上夜尿的次數變多，也會導致睡眠不好。要記得，起床次數超過3次就是影響睡眠。

4.睡前可以吃香蕉或牛奶

邱醫師特別提醒，如果睡前肚子很餓而睡不著，不要因為怕胖而什麼都不吃，反而會導致你睡不好，建議可以在睡前喝杯牛奶或吃根香蕉，這兩種食物都富含色胺酸，有助於褪黑激素的合成製造，進而幫助提升睡眠品質。

5.睡前不要滑手機

不要在睡前還一直滑手機或是滑平板，因為藍光的刺激會導致褪黑激素分泌不足，使得睡眠品質變得更差，容易引發失眠。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 失眠, 淺眠, 睡不好, 睡眠, 睡覺, 睡眠品質, 助眠, 秘訣, 方法, 醫師, 邱正宏

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