9成女人都想穿出高級感，卻越穿越俗！5大「減法」細節一定要學會





文／Squid 圖／pexels

很多女孩都希望自己的穿搭有質感、看起來高級，但是卻不知道怎麼掌握方法，不妨可以把握5個秘訣，輕輕鬆鬆讓自己的穿著打扮成為眾人焦點，有了好的打扮，舉手投足也會看起來優雅大方，成為背後人稱讚的焦點。

1.減法穿搭

單色的穿搭看起來很有質感，通常整身的穿搭更是不會超過兩色，多種顏色混搭在一起，不但會讓人覺得眼花撩亂，也會讓人覺得看起來不夠莊重，因此穿搭建議以兩色作為底線，讓人作為穿搭的思考。

2.一個細節就夠

在衣著的細節上，應該一個焦點就夠，不需要胸口一個荷葉邊、袖口又是燈籠袖、再搭配魚尾裙、東一個綁帶、西一個蕾絲等等，只要一個簡約的焦點，就可以打造出質感的穿搭，看起來比起什麼都想要穿在身上，看起來更有風範。





3.配飾也是簡單精巧

穿搭要有質感，細節很重要，像是耳環、手環、戒指、項鍊等等單品，就是不能缺少的配件之一，但是不要一次全部帶在身上，選一兩種，讓穿搭有一個焦點即可，不需要太多的配件讓人看起來不夠莊重。

4.流行不如經典

有時候為了展現出自己很懂潮流，像是今年很流行大LOGO，在衣服或是包包上都可以看見其設計，雖然背起來好看、時髦，但一定要看場合穿搭，有些場合低調、簡約的設計更能凸顯出其高貴，看起來更加簡約卻又大氣。

5.質感更加重要

這裡說的品質感更重要的是說材質、版型，一定要穿起來適合自己，年輕的時候多以便宜的穿搭，想當然爾材質一定比較差，懂得人一眼就看得出來，上了一定的年紀，就一定要加強重視材質的選擇，版型穿起來也要能夠修身，才能展現出來人的好氣質。

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