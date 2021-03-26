越睡越累？4種「超級好眠食物」多吃，讓你一覺到天亮

▲現代人大多有睡眠不足、淺眠的毛病。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

現代人工作壓力大，時常忙到日夜顛倒，到了該睡的時間卻睡不著，長時間睡眠品質不佳，不僅會使記憶力不佳，連身材都會發胖！營養師夏子雯教你多吃以下4種助眠食物，加上放鬆心情，讓你天天都好睡。

#多吃富含色胺酸的食物



色胺酸是大腦合成褪黑激素的原料，合成過程中，色胺酸會先形成血清素，血清素經過酵素的催化後才會合成褪黑激素，當大腦褪黑激素濃度提高，人就會開始有睡意。夏子雯表示，色胺酸無法由人體自行合成，建議從豆製品、瘦肉、魚肉、香蕉、牛奶、無糖優格、低脂乳酪、堅果等食物攝取。

#攝取足量維生素B群

全穀類像是燕麥、糙米、黑米、玉米、蕎麥等，皆富含維生素B群，能消除疲勞、安定神經，尤其是維生素B6能幫助色胺酸轉換、血清素合成，也會和維生素B1、B2一起作用，讓色胺酸轉換為菸鹼酸，延長快速動眼期的時間，減少失眠者在夜間醒來的次數，藉此來提升睡眠品質。

#提高Omega-3脂肪酸攝取量

鮭魚、鯖魚、核桃、酪梨等均含豐富Omega-3，有抗發炎的功效，也有助於褪黑激素發揮作用，減輕焦慮症狀、改善睡眠品質。

#礦物質鈣、鎂，缺一不可

鈣、鎂能調節肌肉收縮與放鬆，鎂則能調節褪黑激素、穩定情緒、安定神經細胞，日常吃足夠方豆干、紫菜、花椰菜、香蕉、芝麻、堅果、紫菜等，能改善失眠情形，提升睡眠品質。

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯營養師）

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