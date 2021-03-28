想要40歲還像大學生？塗最貴的保養品前，先戒掉手搖飲吧！

文／Squid

變美是每個女孩都夢寐以求的事情，尤其是變老這件事情，大家都是希望可以多逆齡，就多年輕，《ET FASHION》也盤點4大容易變醜的事情，很多女孩都曾經做錯過，一定要趕快收起這些壞習慣，比起塗抹什麼高貴的抗老都還有用。

1.習慣性熬夜

很多女孩一到晚上就特別有精神，刷FB、刷IG、買網拍、追劇等等，一打開就停不下來，但是這樣熬夜下去，不但會有黑眼圈，肌膚暗沉、蠟黃也會跟著一起來，就算用再貴的保養品，依舊很難救援回來。

2.多吃含糖的食物

不少女孩都是螞蟻控，先不說愛吃蛋糕、甜食，光是手搖飲就要天天來一杯，才能舒緩心中的苦悶，來點小確幸，但多吃含糖的物品，只會加速肌膚的老化，不如換成無糖的養生茶飲，慢慢把手搖飲開始戒掉，也可以順便減肥。

3.喜歡翹二郎腿

上班的時候許多人都喜歡翹二郎腿，但其實這樣的姿勢容易造成骨盆、脊椎、腰椎造成極大的傷害，久而久之，高低肩、X型腿或是O型腿就會找上門，走路看起來就會不好看。

4.只在夏季防曬

這一點也是很多女孩都會做的事情，就是冬天到來覺得沒有什麼太陽，就不塗抹防曬霜，但其實紫外線還是存在的，因此建議還是要塗抹防曬霜，避免紫外線照射，肌膚曬傷曬老，後續又要用很多保養品補回來。

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