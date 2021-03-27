fb ig video ETtoday search mobile

「玩手機瘦身法」正夯！網實測：美腿瘦腰，連假胯寬都改善

>

▲▼小紅書「玩手機瘦身法」超簡單 。（圖／翻攝自IG）

▲邊玩手機也能邊運動，一心二用也沒問題。（圖／翻攝自IG/babebani、小紅書/陳小陳，以下同）

編輯/ Lily

現代人每天手機不離身，沒想到滑手機居然也能減肥，最近《小紅書》瘋傳一則玩手機瘦身法爆紅，據說只要利用睡前7分鐘，邊運動還能滑手機，不但能改善駝背、美腿瘦腰，更能鍛鍊核心，同時拉伸小腿，連假胯寬都能一併改善，一起來學習！

▲▼玩手機瘦身法。（圖／翻攝自小紅書）

#蜥蜴式→改善駝背

將手臂向前伸直貼地，大腿與小腿垂直地面，身體會感受到輕微拉伸，記得腹部要微收，這個動作能減緩身體因同一個姿勢產生的疲勞，改善駝背並美化肩線。

▲▼玩手機瘦身法。（圖／翻攝自小紅書）

#獅身人式→小腹平坦

將手臂先前拉伸，微收腹部，沉肩動作有助於增加柔軟度，幫助修復腰椎、拉伸腹部，有瘦小腹的效果。

▲▼玩手機瘦身法。（圖／翻攝自小紅書）

#海豚板式→解決腰部贅肉

這個動作能夠改善腹部贅肉，同時修飾手臂線條，要注意收起小腹，同時收臀，平板支撐動作會使用到全身肌肉，幫助增強手臂、腰腹，一個動作就能使臀部、腿部、腰部更緊實。

▲▼玩手機瘦身法。（圖／翻攝自小紅書）

#下犬式→ 纖細小腿

將腳跟盡量踩在地上，讓背部盡量延展，搭配放鬆呼吸，堅持一分鐘能改善臉部血液循環、消除疲勞，同時還能瘦腰瘦腿。

▲▼玩手機瘦身法。（圖／翻攝自小紅書）

#騎馬式→解決假胯寬

將整個髖部盡量往下壓，能感受左腿外側和右腿前拉伸感，這個動作能幫助改善假胯寬。

▲▼玩手機瘦身法。（圖／翻攝自小紅書）

#側板式支撐→美化側腰

平板支撐的變化版，需要更強的穩定性，瘦側腰的效果很棒。

►越睡越累？4種「超級好眠食物」多吃，讓你一覺到天亮

關鍵字：

玩手機, 玩手機瘦身, 減肥, 運動, 簡單

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

大陸FILA使用新疆棉！　台灣急切割回應了：本地製造

大陸FILA使用新疆棉！　台灣急切割回應了：本地製造

蕾菈腳踩SACAI x NIKE曬辣照　遭疑穿假鞋回嗆「你全家都假」

蕾菈腳踩SACAI x NIKE曬辣照　遭疑穿假鞋回嗆「你全家都假」

才3399元！好市多開賣原價6千多的馬汀鞋　網友：手刀去搶！

才3399元！好市多開賣原價6千多的馬汀鞋　網友：手刀去搶！

3／28星巴克咖啡免費喝！　1998年出生拿身分證衝一波 Lisa混血妝太勾魂　耍辣曬超狂川字肌，驚人9頭身「畫面都是腿」 星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送 孫芸芸撞包小18歲Rose！中空露辣腰對上青春學生妹　網驚呼：美到冒泡 ZARA「字母棒球帽」賣到缺貨　百元價一頂就能戴超久 周冬雨急切割BURBERRY！品牌對新疆棉持「不表態」立場也遭殃 155以下小隻女的救星！奶茶鬆餅鞋、水鑽銀子彈　五款必收心機增高鞋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面