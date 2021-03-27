「玩手機瘦身法」正夯！網實測：美腿瘦腰，連假胯寬都改善

▲邊玩手機也能邊運動，一心二用也沒問題。（圖／翻攝自IG/babebani、小紅書/陳小陳，以下同）

編輯/ Lily

現代人每天手機不離身，沒想到滑手機居然也能減肥，最近《小紅書》瘋傳一則玩手機瘦身法爆紅，據說只要利用睡前7分鐘，邊運動還能滑手機，不但能改善駝背、美腿瘦腰，更能鍛鍊核心，同時拉伸小腿，連假胯寬都能一併改善，一起來學習！

#蜥蜴式→改善駝背

將手臂向前伸直貼地，大腿與小腿垂直地面，身體會感受到輕微拉伸，記得腹部要微收，這個動作能減緩身體因同一個姿勢產生的疲勞，改善駝背並美化肩線。

#獅身人式→小腹平坦

將手臂先前拉伸，微收腹部，沉肩動作有助於增加柔軟度，幫助修復腰椎、拉伸腹部，有瘦小腹的效果。

#海豚板式→解決腰部贅肉

這個動作能夠改善腹部贅肉，同時修飾手臂線條，要注意收起小腹，同時收臀，平板支撐動作會使用到全身肌肉，幫助增強手臂、腰腹，一個動作就能使臀部、腿部、腰部更緊實。

#下犬式→ 纖細小腿

將腳跟盡量踩在地上，讓背部盡量延展，搭配放鬆呼吸，堅持一分鐘能改善臉部血液循環、消除疲勞，同時還能瘦腰瘦腿。

#騎馬式→解決假胯寬

將整個髖部盡量往下壓，能感受左腿外側和右腿前拉伸感，這個動作能幫助改善假胯寬。

#側板式支撐→美化側腰

平板支撐的變化版，需要更強的穩定性，瘦側腰的效果很棒。

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