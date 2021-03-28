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金宇彬「爆肌」花絮比正片更吸睛！李棟旭吹個頭也能這麼帥？

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記者王則絲／台北報導

韓男星金宇彬近日為Jo Malone香水拍攝大片，穿著貼身短袖慵懶擺拍，在他自己Po出的側拍花絮照中，他兩手抱著9個箱子，而溫暖陽光剛好灑在手臂肌肉線條上，讓粉絲們都融化。李棟旭近期則是為Dyson代言出鏡畫報，濕髮造型下隨手拿起吹風機撥弄頭髮，魅惑眼神電力滿點，瞬間電暈一票少女心。

金宇彬近期積極復出演藝，除正在拍攝電影《外星人》之外，也陸續接拍許多雜誌、廣告，近日登上《W Korea》雜誌為香水品牌Jo Malone拍攝大片，可以看見金宇彬狀態非常好，身上穿著貼身短袖、白襯衫或Polo衫，休閒、慵懶氛圍下帥氣演繹全新香水，彷彿看著照片都能聞到清香。

▲金宇彬。（圖／翻攝自IG）

▲金宇彬。（圖／翻攝自IG）

▲金宇彬Po出雜誌側拍花絮照。（圖／翻攝自IG@____kimwoobin）

雜誌大片釋出後，金宇彬自己也Po出側拍花絮照，原來金宇彬在拍攝現場自顧自的玩起來，把道具箱子一層層疊起來再用雙手抱住，挑戰自己的極限，不過重點不是他搬了9個箱子，而是陽光剛好灑落在他出力的手臂上，讓肌肉線條迸發，粉絲們全被心臟爆擊：「OK，現在來我家」、「我馬上換了桌布」、「怎麼能把T恤穿得這麼性感。」比正片還吸睛。

鏡頭轉到另一高人氣男星李棟旭，近期登上韓版《GQ》，代言的則是Dyson吹風機，只見李棟旭頂著濕髪造型，穿著居家風黑襯衫，手裡拿著吹風機一邊撥弄頭髮，完全不用擔心不知道如何演繹吹風機，因為李棟旭一個超簡單的動作就足以電暈一票粉絲，狂刷破百萬讚，不愧是男神。

下秒李棟旭的袖子忽然失蹤，換上西裝背心，展露出訓練有成手臂線條，同樣用「爆肌」吸引住大批少女目光。

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關鍵字：

金宇彬, 雜誌, 李棟旭, 爆肌, 花絮

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