Angelababy無P生圖超狂！「花瓣魚尾裙」小露胸下領域辣翻了

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）早就是紅毯常勝軍，昨（25日）在大陸舉行的費加羅風尚盛典中，她以一身柔美的「粉色花瓣魚尾裙」亮相，隨著流動的裙身線條露出一雙修長美腿，再以腰封若隱若現秀出胸下區域，讓人視線難以抽離，連現場毫無修圖的生圖曝光都無死角。

▲Angelababy （楊穎）以Iris Van Herpen 2021春夏高訂裸色禮服登場。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy 毫無修圖的生圖和精修圖根本沒差。（圖／CFP）

女星Angelababy（楊穎）時尚資源相當優越，此次現身紅毯，以Iris Van Herpen 2021春夏高訂的裸色禮服登場，線條搶眼之餘充滿科技感，迎合她的雪白肌膚顯得吹彈可破，最大亮點莫過於宛如花瓣盛開的剪裁，包覆纖細鎖骨向下延伸，加上腰封修飾體態，不僅螞蟻腰鮮明，連若隱若現的胸下區域更增添火辣氣息。

這還不夠看，隨著高開衩裙襬，Angelababy露出一雙修長美腿，行走之餘都備受矚目，與層層堆疊的裙襬加持，好像美人魚一樣動人。且現場未修圖的生圖照公開後，與精修圖放在一起對比，也根本看不出太大差異。





▲Angelababy微博之夜則搬出ELIE SAAB 2020秋冬高訂禮服。（圖／翻攝自微博）

回憶起2月底的微博之夜，Angelababy同樣搬出高訂禮服迎戰，以ELIE SAAB 2020秋冬高訂禮服上身，與此次的花瓣魚尾裙有異曲同工之妙，同樣以花瓣般的袖口彰顯仙氣，透過收腰與亮片設計豐富層次感，巨大的蓬裙賦予公主氣息，造型依舊令人印象深刻。

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