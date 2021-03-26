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亮・珠寶／Tiffany名模設計師逝世留4大傳奇　首賣日全賣光

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▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲名模出身的Elsa Peretti從1974年開始為Tiffany設計，創作不少經典珠寶。（圖／Tiffany提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

學生時代想擁有一件Tiffany，純銀的Open Heart項鍊與豆豆項鍊討論度最高，這些經典設計全出自名模出身的珠寶設計師Elsa Peretti，她是美國珠寶史上將純銀運用在珠寶的第一人，成功將純銀首飾提升至奢華的地位，讓更多人可進入Tiffany的時尚殿堂。上周18日她於西班牙自宅中去世，享壽80歲，她從特兒成功跨足珠寶圈、1974年初登場作品全售罄、前衛細膩珠寶長賣半世紀，並獲博物館收藏，與Tiffany共同締造的4大傳奇，將繼續傳頌……。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Elsa Peretti 1969年她開啟在紐約及巴賽隆納的模特兒身涯。（圖／翻攝Tiffany IG）

70年代時尚人物
出生義大利佛羅倫斯富裕家族的Elsa Peretti，於羅馬繼續修得室內設計學位，1969年她開啟在紐約及巴賽隆納的模特兒身涯，結識普普藝術大師安迪沃荷、時裝設計師Halston等名流，在紐約傳奇夜店Studio 54相當活躍，年輕又敏感的她在一次與Halston衝突中，竟把皮草大衣往火裡丟，當時造成不小轟動。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲時尚設計師Halston（左）向Tiffany推薦Elsa Peretti，開啟長達半世紀的合作。（圖／翻攝Tiffany IG）
 

直率的性格沒影響她的事業，一邊當模特兒，她也一邊設計首飾，作品受到美國時尚設計師Giorgio di Sant’Angelo賞識，在服裝發表會中採用她的設計，Halston也將她推薦給Tiffany，開啟與品牌長達半世紀的緊密合作。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany為Elsa Peretti第一個系列發表設計的宣傳文案。（圖／翻攝Tiffany IG）

1974初登場全賣光
1974年9月25日，Elsa Peretti為Tiffany創作的第一個系列正式在紐約亮相銷售，她充滿建築感的線條如Bottle水瓶造型、擅用純銀或貴金屬鑲嵌寶石的設計，成功吸引顧客上門，據Tiffany透露當天盛況空前，人潮繞了一個街區，所有新品都銷售一空了。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Elsa Peretti第一個Tiffany珠寶系列開賣當天全數售罄，她被消費者包圍。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲首發Tiffany系列獲得空前成功，Elsa Peretti開心極了。
 

經典珠寶長賣半世紀
Elsa Peretti喜歡從大自然或生活中擷取靈感，豆豆造型的Bean系列在她心中便是生命的起源；她也從藝術與建築獲得養分，著名的Open Heart便源於紐約Herry Moore的中空雕刻造形，Elsa Peretti曾說：「沒有人在那兒看到一顆心，只有我看到了。」正當她不知如何將此心形懸掛於胸前時，當時的品牌珠寶總監Kalich建議說：「何不就穿越它？」Open Heart於是誕生，第一件成品獻給了Kalich的未婚妻。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Elsa Peretti以生命起源為靈感創作Bean design系列，備有純銀與貴金屬鑲鑽等豐富款式。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Elsa Peretti Open Heart 18K金項鍊，184,000元。

而去年慶祝問世50周年的Bone Cuff手環，也是Elsa Peretti標誌性的傑作，靈感自她參觀羅馬17世紀的人骨教堂與巴塞隆納高第作品米拉之家，進而催生出猶如雕塑品、同時能完美貼合手腕曲線的Bone Cuff；而在前衛大膽設計之外，她也毫不隱藏纖細與溫柔的一面，她重新改良鑽石項鍊，以簡潔的包鑲呈現出各式尺寸的鑽石，創作能天天戴的Diamonds by the Yard系列。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff純銀手環（左）41,500元，18K金手環441,000元。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Elsa Peretti Diamonds by the Yard系列鑽石項鍊，27,000元起。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Elsa Peretti為Tiffany設計首波作品包括Bottle系列，此為18K 金小號開口式水瓶鍊墜124,000元。

經典之作成博物館藏

自1980年起，Elsa Peretti開始為Tiffany設計更多元的產品，包括了瓷器、水晶與純銀家用品系列等。她同時獲得多項國際獎項肯定，包括1971年Coty珠寶設計大獎、1994年Divine Design珠寶設計獎、1996年美國時裝設計師協會「年度最佳首飾設計家」。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Elsa Peretti晚年住在西班牙巴塞隆納。

Elsa Peretti的作品不僅獲時尚圈青睞，國際級博物館也爭相收藏，英國大英博物館將她創作的真漆木質手環納為館藏，見證她在當代珠寶藝術的重要地位。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Elsa Peretti設計的真漆木質手環被大英博物館納為館藏。（圖／翻攝The British Museum官網）

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關鍵字：

亮珠寶, Tiffany, Elsa Peretti

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