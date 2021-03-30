說．流行／一雙抵十雙！前Chloé設計師創立「慢時尚鞋履」款款經典





▲來自巴黎的小眾鞋履品牌 Nomasei 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

在快時尚不斷推陳出新，一季接著一季替換單品的同時，此時「慢時尚」更顯得難能可貴，這回的《ET FASHION》說流行要來談談來自巴黎的小眾鞋履品牌 Nomasei，創辦人之一Paule Tenaillon是Chloé 前任鞋履設計師，運用獨到的精品級眼光，帶來一雙雙經典鞋款，不僅好看，還要耐得住時間考驗。

▲兩位創辦人都來自Chloé，Paule Tenaillon（左）是Chloé 前任鞋履設計師，Marine Braquet 則是產品開發部職員 。

鞋履品牌 Nomasei對於許多時尚迷而言還比較陌生，但只要說起背景，大家都會眼睛一亮，兩位創辦人都來自Chloé，Paule Tenaillon是Chloé 前任鞋履設計師，Marine Braquet 則是產品開發部職員，一個懂得設計，一個懂得產品取向，兩人更曾在Louis Vuitton、Jil Sander等高端品牌累積經驗，這樣一加一大於二的效果，相信就足夠讓品牌站上頂端。

▲經典的鞋款Moccasins，搭配具有辨識度的小手Logo擄獲許多粉絲，鞋款均價落在600美元上下（約台幣17000元） 。（圖／翻攝自IG）

像是品牌經典的鞋款Moccasins，經典的方頭設計為整體帶來復古氣息，加上俏皮可愛的奶油黃、質感黑相互疊加，最後中央就是品牌極具辨識度的手掌Logo，呼應Nomasei在義大利語中的「六隻手」含義。另也有包覆腳型的靴款 ARIA，用以柔軟小羊皮以及緞面打造，行走之餘十分舒適，小手圖案則跑到後跟拉錬位置，設計感十足，一雙鞋能夠穿很久。

▲Nomasei 不走快時尚流行趨勢，希望排除一年四季推出新品的進程，找回真正奢侈品靈魂 。（圖／翻攝自IG）

Nomasei最引以為傲的一點，就是偏不走快時尚的流行趨勢，兩位創辦人都認為，品牌急促的步伐消磨了對於工作的熱情，在鞋履不斷推陳出新的當下，許多精品一年甚至會推出4至10個系列，不僅無法專注商品本質，也對生態環境造成負擔。所以Nomasei秉持「慢時尚」的透明化原則，兩人希望排除一年四季的進程，找回真正的奢侈品靈魂。

▲Nomasei 的生產盡可能透明化，讓民眾知道成本所在。（圖／翻攝自IG）

進一步便能發現Nomasei的生產模式是很透明的，不同於精品極度保護生產過程，Nomasei在義大利家族自有的工廠生產製造，所有材料都在當地取材，就連包裝材料也來自再生的紙質、有機棉花，以達成運輸過程中的零浪費和永續經營理念。

►說・流行／她根本不叫CHANEL！小香迷必知6件事 迷戀山茶花起因一生摯愛



►說・流行／IG洗版「水晶鞋」被女孩譽為夢想婚鞋 獨特金字塔鞋跟必須認識



►說．流行／極簡手袋藏「人體黃金比例」 LÉMÉLS建築靈魂好養眼