蕾菈腳踩SACAI x NIKE曬辣照　遭疑穿假鞋回嗆「你全家都假」

人氣網紅團體「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla）外型亮眼，因五官深邃長相神似香港小天后鄧紫棋而備受關注，加上身材火辣，受到大批男粉絲喜愛。經常透過社群網站分享生活的她，近日曬辣照，卻被網友質疑穿假鞋，讓她氣炸回嗆。

▲蕾菈在IG曬辣照。（圖／翻攝自IG@la.112814，下同）

蕾菈日前在 IG 發文曬出運動裝穿搭，只見她穿著 Puma 運動內衣，搭配 NIKE 的 legging 以及球鞋，大秀凹凸有致的好身材，一次為兩個品牌打廣告，把殘障車位當背景擺出各種性感 POSE ，露出精實腹部， 11 字腹肌線條若隱若現，完全不像生過小孩的模樣，讓粉絲看了直呼「鼻血止不住了」、「女生穿運動裝莫名的很性感」、「那應該是老司機停車位」。

▲蕾菈被質疑穿假鞋爆氣回嗆。

引人注目的是，蕾菈腳上穿的 Sacai x Nike Vaporwaffle 因與官方發售的配色有落差，被網友質疑是假鞋，讓她氣的回嗆「你才假，你全家都假」。

▲蕾菈球鞋的配色與官方釋出的有落差被質疑穿假鞋。（左圖／翻攝自IG@la.112814、 右圖／SNEAKERBARDETROIT）

然而，從蕾菈先前 PO 出的照片中，能看到這雙 Sacai x Nike Vaporwaffle 的配色，與官方推出的紅白藍配色一模一樣，因此有粉絲認為應該是「濾鏡問題」。

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