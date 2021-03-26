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吳謹言中空馬甲褲裝帥到登熱搜　全被她「新疆棉」綁禮服搶走風頭

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記者王則絲／台北報導

大陸女星吳謹言昨（25日）出席費加羅風尚盛典，穿著一身純白西裝褲裝，裡頭搭配緊身平口馬甲，大膽中空露腹，在紅毯上於一眾穿著華麗禮服的女星們之中脫穎而出，帥到登上熱搜。不過另一女星曾黎卻靠著在禮服上綁「新疆棉」，一人搶盡所有風頭。

▲吳謹言、曾黎 。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言出席費加羅風尚盛典。（圖／翻攝自微博）

吳謹言昨日出席時尚盛典，頂著才剛剪短的俏麗新髮型現身，搭配個性短髮，吳謹言特別選穿了FENDI 2021春夏的純白套裝，針織材質的西裝裡頭僅穿著一件短版馬甲抹胸，貼身擠出性感胸線，同時也大方展露了纖瘦的水蛇腰。

▲吳謹言。（圖／CFP）

▲吳謹言一身褲裝在眾女星之間脫穎而出。（圖／CFP）

視線往下，超長的垂墜落地褲加上捲起的袖口，讓吳謹言整個人噴發幹練態度，走起路來帥氣姿態盡顯，褪去以往擅長的公主風，化身霸氣的姐姐，連女孩們看了都眼冒愛心：「太帥了」、「帥氣又性感」、「氣場好強大啊！」

▲吳謹言、曾黎 。（圖／翻攝自微博）

▲曾黎在禮服上綁棉花搶走風頭。（圖／翻攝自微博）

同場出席的女星，包括Angelababy（楊穎）、張嘉倪、張碧晨⋯⋯造型也都相當驚艷，只不過現場還有另一女星曾黎，在一襲點點黑白紗拼接的大禮服上，於手臂綁上了一球「棉花」，正好蹭上了這幾天火熱的「新疆棉事件」話題，曾被譽為「200年才出的美女」的曾黎更語出驚人：「我覺得200年美女，不如我手裡的新疆棉花好看。」在微博上掀起一陣熱議，直接搶去了本場最大風頭。

▲曾黎 。（圖／CFP）

▲曾黎左手臂上綁了一球「新疆棉花」。（圖／CFP）

▲Angelababy、張嘉倪、張碧晨。（圖／微博）

▲（左起）Angelababy、張嘉倪、張碧晨紅毯造型。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

吳謹言, 曾黎, 新疆棉, 棉花, Angelababy, 張嘉倪, 張碧晨

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