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包．開箱／此生必收香奈兒「珍珠包」！金色雙C、菱格紋夢幻元素一次集合

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▲香奈兒（CHANEL）2021春夏系列珍珠鍊帶肩背包此生必收。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

珍珠元素是永恆不變的最愛，香奈兒（CHANEL）2021春夏系列中就出現了一款「珍珠鍊帶肩背包」，以質感的黑色皮革搭配菱格紋元素遍佈其中，更以連串的珍珠遊走邊緣，低調卻散發耀眼光芒，簡直是女孩們心中的夢幻包款，現在《ET FASHION》就來近距離仔細欣賞！

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲珍珠元素以不敗的大勢之姿重回，體現在珍珠鍊帶肩背包、束口包之上。（圖／品牌提供）

香奈兒女士曾經說過：「沒有珍珠的女人，並不能成爲女人。」就可見珍珠元素對於品牌的重要性，藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）在本季渴望傳遞繽紛並且充滿活力的女星服飾樣貌，同時珍珠元素以不敗的大勢之姿重回，體現在珍珠鍊帶肩背包、束口包之上。

▲香奈兒 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲香奈兒 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲黑色皮革菱格紋珍珠鍊帶肩背包 NT$136,900。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

其中最具日常實用性的四方輪廓肩背包，兼具品牌經典菱格紋遍佈其中，小香迷都知道，菱格紋出自香奈兒女士最愛的馬術運動，馬鞍上出現的菱格紋能夠減少摩擦性，使其更為舒適，而菱格紋從此成為品牌經典之一。本季的菱格紋包款不僅摸起來觸感十分療癒，中央的金色雙C Logo點綴之上增添辨識度，最亮眼的還是遊走於輪廓的珍珠鍊帶，讓整體輪廓出現點睛之筆，低調之餘散發耀眼光芒，同時賦予細長背帶，豐富整體實用性。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲（依序）黑色皮革菱格紋珍珠鍊帶束口包 NT$104,500；黑色皮革雙C LOGO造型皮穿鏈肩背包 NT$118,800。（圖／品牌提供）

若不想選擇中規中矩的肩背包，那麼束口包勢必脫穎而出，以不規則的柔軟質地打造，抽繩則用以黑金皮穿鍊帶加上立體的雙C圖案，簡直完美了所有夢幻想像，同時珍珠也充當背帶，一顆小包集齊多種吸睛元素，讓人不愛都難。

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關鍵字：

包開箱, 香奈兒, CHANEL, 珍珠, 包包, 手袋

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