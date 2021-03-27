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LIFE・經典／象印進駐台南老屋咖啡廳　「擁有時光的建築」比全新更潮

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▲象印StableNice BLDG.快閃店。（圖／翻攝lacatonvassal.com建築師官網、象印提供）

▲象印 Ｘ StableNice BLDG.快閃店。（圖／象印提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

要說到台南的傳統風情，其舊式的街坊建築功不可沒，日本家電廠商象印，以STAN.系列與50年老屋翻修成全新文化聚落的「StableNice BLDG.」攜手打造為期8週的期間限定店，注入甜點等新潮元素，重新解構成為納入時光的新興味，也可讓許多民眾親身領略舊式建築透過改造，也能變身迷人之處，跟最新普立茲獎得主的概念不謀而合。

▲象印StableNice BLDG.快閃店。（圖／翻攝lacatonvassal.com建築師官網、象印提供）

台南StableNice BLDG.所在的聚落，原本是主理人張育齊小時候三代同堂、五個家庭一起生活的地方。在他返鄉多年後將閒置空間重新打造，建築外觀有著日式簡約風格，搭配現代建築線條與元素的增強，化身成咖啡廳、展覽空間及固定舉辦生活美學課程的空間，留有古樸的韻味，添加了時光的元素，是全新建築無法取代的獨特氛圍。

▲象印StableNice BLDG.快閃店。（圖／翻攝lacatonvassal.com建築師官網、象印提供）

▲象印StableNice BLDG.快閃店。（圖／翻攝lacatonvassal.com建築師官網、象印提供）

而象印STAN.快閃店則從古都府城獨特的生活態度出發，以「食光之旅」為主題，與創立74年碗粿老店富盛號的第3代傳人吳炫輝合作，創作出兒時記憶中阿嬤「外觀不完美的碗粿成品，煎給家人食用」的靈感，作出帶有酥脆口感的碗粿；甜點師Davis將傳統零食爆米香元素重新解構，注入西式太妃糖的做法，結合在地食材南投的可可豆、新鮮柳丁等，做出雪茄造型的甜點，為硬式的建築創造軟性的知覺體驗。

▲象印StableNice BLDG.快閃店。（圖／翻攝lacatonvassal.com建築師官網、象印提供）▲象印StableNice BLDG.快閃店。（圖／翻攝lacatonvassal.com建築師官網、象印提供）

▲（左）富盛號的第3代傳人吳炫輝；（右）甜點師Davis。

▲象印StableNice BLDG.快閃店。（圖／翻攝lacatonvassal.com建築師官網、象印提供）

▲粿然像桔了愛情，售價200元。

▲象印StableNice BLDG.快閃店。（圖／翻攝lacatonvassal.com建築師官網、象印提供）

▲煙霧米漫，售價280元。

近期2021普立茲克建築獎得主揭曉，由法國建築師雙人組Anne Lacaton和Jean Philippe Vassal獲得，其作品包含私人建築、社會住宅與公共空間等，而兩人對於建築概念的最大特色，就是落實「不拆毀」，能修復的建築透過設計與改造，以最小的資源轉變成為可持續性、宜居的生存空間。

是的，我們都知道將一棟舊建築拆除，建造全新的建築，遠比保留、修復、改造舊有建築容易得多，然而這除了增加地球資源的負擔之外，也浪費了「建築在歷史上的意義」，一磚一瓦由時光塑造出的獨特風貌，是新建築無法取代的，是美學上的災難。對於一般大眾而言，改造再利用也遠比新建築更貼近現實，建築不像衣服一樣，可以一件件買，一件件地丟棄，無論是金錢與情感上都無法負荷。

而舊建築也要面對另一種問題，老舊過時、冬冷夏熱、不舒適的居所，Anne Lacaton和Jean Philippe Vassal則以思考「良好的改造」方式，將建築延續使用，以兩人在2011年和另位建築師Druot改建巴黎社會住宅Tour Bois lePrêtre，透過拆除水泥牆的改造，引入光線與創造全新的生活空間，只要運用設計，就能成為宜人的住宅。

▲象印StableNice BLDG.快閃店。（圖／翻攝lacatonvassal.com建築師官網、象印提供）

▲象印StableNice BLDG.快閃店。（圖／翻攝lacatonvassal.com建築師官網、象印提供）

▲象印StableNice BLDG.快閃店。（圖／翻攝lacatonvassal.com建築師官網、象印提供）

▲Tour Bois lePrêtre改造前後。（圖／翻攝lacatonvassal.com建築師官網）

所有人都知道地球資源是有限的，近年普立茲獎得主也逐漸從創造出令人難忘的建築，轉移到社會需求、環境保護與促進人類福祉的角度，或許我們也該萌發新的概念，尊重與珍惜舊物，將之改進或改造使之滿足我們的需求，而非僅是丟棄與追求全新的事物。

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 象印, 台南, StableNice BLDG., 普立茲獎, Anne Lacaton, Jean Philippe Vassal

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