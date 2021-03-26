星巴克3／27要「關燈」為哪樁？　推黑熊石虎系列有夠可愛

▲星巴克響應世界地球日，推出在地黑熊石虎系列。（圖／星巴克提供、翻攝IKEA官網）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克3月份真的很忙，除了要慶祝在台23週年生日之外，也不忘迎接4月份「世界地球日」的到來，將整個四月訂定為GMoG（Global Month of Good）全球善心月，要在3／27於大部分門市響應「關燈一小時」活動，也將台灣國寶們包括黑熊與石虎為主題，推出專屬系列，不是只做做馬克杯而已，造型吸管跟精緻的刺繡提袋簡直萌翻天！

▲造型馬克杯，售價550元至580元。

星巴克在今年3月份全球年度股東大會上，發表將於2030年前達成綠色咖啡碳中和的目標，及將未經烘焙的生咖啡豆加工之用水量減少一半的承諾，並將整個4月訂定為「全球善心月」，台灣星巴克也再度響應2021年「Earth Hour關燈一小時」活動，3／27晚間8點半至9點半，將關閉全台大部分門市不必要電源。

▲萌石虎提袋，售價550元。

▲石虎與黑熊造型玻璃吸管組，售價各380元。

而為了喚起民眾對環境保護的重視，也以台灣國寶「台灣黑熊」、「石虎」作為系列主題，推出GMoG商品，除了有可愛造型的馬克杯之外，還有萌翻天的造型吸管與環保提袋，上方的造型設計與精緻刺繡，不但相當療癒，也能對外宣布你對於環保議題重視的形象，預計4／7正式開賣。

▲Bearista隨行杯袋，售價300元。



此外還有許多方式可以順手做環保，消費者可自備袋子或容器，向各門市免費索取咖啡渣，可做為清潔及除臭等用途，另於4／19至5／2舉辦「Plant Plan飲料集點贈」活動，期間內原價購買累積任5杯大杯飲料，可獲主題植栽袋。

全球最大家具品牌IKEA，最近也宣布將提供拆卸自家商品的「拆卸手冊」，教導消費者怎麼將家具完整的拆卸下來，讓消費者能更容易「移動」這些產品。然而這不僅是為了使用者搬運的方便性，正重要的是，這項作法能在促進地球資源永續與環境保護做出貢獻，預計將逐漸擴大推行。

▲IKEA日前宣布推出拆卸手冊。（圖／翻攝自IKEA網站）

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