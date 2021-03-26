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蔡依林露川字腹肌帶貨GUCCI新包　韓國搶爆巨Q泰迪熊系列今天開賣！

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記者王則絲／台北報導

天后蔡依林近期如火如荼準備開演唱會，依然不忘上線帶貨，日前Po出一組復古造型美照，花花襯衫深V大敞開、下襬打結秀招牌川字腹肌，而手上的最新款GUCCI縮小版1955手袋最是吸睛，為全台第一人拎上。繼哆啦A夢之後，GUCCI與韓團EXO成員KAI（金鐘仁）合作推出「泰迪熊」聯名系列，先行在韓國爆賣一波後，終於在今天台灣也開賣了！

▲蔡依林背Gucci 1955、GUCCI X KAI泰迪熊系列。（圖／品牌提供）

▲蔡依林帶貨Gucci最新手袋。（圖／翻攝自IG@jolin_cai）

蔡依林以全套GUCCI新裝出鏡，不光是將身上的花襯衫下襬打結，大秀明顯的川字腹肌，胸口更直接開出一字線，性感滿分，下身喇叭褲裝帶出濃濃復古韻味。

▲蔡依林背Gucci 1955、GUCCI X KAI泰迪熊系列。（圖／品牌提供）

▲蔡依林背Gucci 1955、GUCCI X KAI泰迪熊系列。（圖／品牌提供）

▲蔡依林背Gucci 1955、GUCCI X KAI泰迪熊系列。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2020早春推出的「1955 Horsebit」馬銜鍊包為女星們愛款，今年則是推出了縮小版迷你尺寸。（圖／品牌提供）

而蔡依林手中的手袋則是出自GUCCI 熱賣的1955 Horsebit馬銜鍊包款的最新縮小版，為全台灣第一人搶先背上，新版本1955手袋僅有女生兩手掌大小，變得更為迷你、可愛，也更加適合亞洲女生的身材駕馭，想必又將成為下個爆款！本次新款共帶來棕色、白色皮革滾邊老花款式，以及黑、白兩色皮革款式，還可拆換背帶。

▲蔡依林背Gucci 1955、GUCCI X KAI泰迪熊系列。（圖／品牌提供）

▲「KAI X GUCCI」泰迪熊聯名系列於26日台中新光三越Gucci門市首賣。（圖／品牌提供）

繼上回與哆拉A夢、The North Face聯名之後，GUCCI近期又與韓團EXO成員KAI推出以「泰迪熊」為主題的聯名系列，月初搶先在韓國上市後大爆賣，一路火紅到台灣，而現在台灣終於也可以買到了！「KAI X GUCCI」最新聯名系列從今（26日）起於台中新光三越門市首賣。

▲蔡依林背Gucci 1955、GUCCI X KAI泰迪熊系列。（圖／品牌提供）

▲蔡依林背Gucci 1955、GUCCI X KAI泰迪熊系列。（圖／品牌提供）

▲由KAI本人親自示範。（圖／品牌提供）

由於KAI本身非常喜歡泰迪熊，因此創意總監Alessandro Michele便以此為發想，操刀設計出這隻綁著藍色領結的手繪風泰迪熊，成為「KAI X GUCCI」聯名系列的主角，並將可愛的泰迪熊圖案運用於男、女裝、各式包款、皮件、鞋款、配件⋯⋯，超多品項每一個都巨可愛！

▲蔡依林背Gucci 1955、GUCCI X KAI泰迪熊系列。（圖／品牌提供）

▲蔡依林背Gucci 1955、GUCCI X KAI泰迪熊系列。（圖／品牌提供）

▲蔡依林背Gucci 1955、GUCCI X KAI泰迪熊系列。（圖／品牌提供）

▲泰迪熊圖案躍上老花，搭配橙色皮革滾邊做呼應。（圖／品牌提供）

一直以來都相當熱賣的老花相機包、水桶包、手機袋⋯⋯等包型，全都印上了滿版的手繪泰迪熊圖案，並搭配橙色的皮革滾邊，與泰迪熊的顏色做呼應，讓可愛度更提升一個層次，皮夾、卡夾等小配件也讓人少女心噴發。

▲蔡依林背Gucci 1955、GUCCI X KAI泰迪熊系列。（圖／品牌提供）

▲蔡依林背Gucci 1955、GUCCI X KAI泰迪熊系列。（圖／品牌提供）

▲GUCCI經典鞋款Ace、Rhyton以及Tennis 1977也通通被泰迪熊佔領。（圖／品牌提供）

提到縮小版經典手袋，韓女團BLACKPINK成員Lisa 近日在IG上Po出穿搭，示範代言品牌CELINE推出的新款TRIOMPHE腋下包，這回新推出的手袋延伸自CELINE招牌的TRIOMPHE系列，承襲經典的凱旋門金屬浮雕鎖扣，將其原本包型縮小、並變窄，進而躋身腋下包行列，縮短後的短背帶讓小巧的包身正好卡在腋下位置，展現一種貼身的時髦感。

▲腋下包。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa稱職帶貨CELINE最新款TRIOMPHE腋下包。（圖／翻攝自Lisa IG）

▲腋下包。（圖／翻攝自IG）

▲CELINE TRIOMPHE腋下包系列還有推出老花、其他素色款式。（圖／品牌提供）

►Lisa、孫芸芸「焦糖腋下包」大PK　比誰背帶更短就更時髦

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