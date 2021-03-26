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億元身價美女網紅把柏金包當尿布包　第一套母女裝是自創眨眼服

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▲▼ ▲義大利部落客Chiara Ferragni生產後穿自創品牌約5,400元眨眼睡衣，與女兒配成母女裝。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲義大利部落客Chiara Ferragni生產後穿自創品牌約5,400元眨眼睡衣，與女兒配成母女裝。（圖／翻攝chiaraferragni IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

累積身價上億元的33歲義大利時尚部落客Chiara Ferragni，23日與饒舌歌手老公Fedez開心迎接女兒Vittoria誕生，她產後住院期間沒有一般產婦的倦容，立刻完妝與粉絲分享喜悅心情，她穿著自創同名品牌尚未上市的粉紅眨眼睡衣，抱著穿著即將上市嬰兒服的女兒，搶先曬第一套母女裝，為自家品牌做足宣傳，靈活的商業頭腦可見一斑。

▲▼ ▲義大利部落客Chiara Ferragni生產後穿自創品牌約5,400元眨眼睡衣，與女兒配成母女裝。（圖／翻攝chiaraferragni IG） ▲▼ ▲義大利部落客Chiara Ferragni生產後穿自創品牌約5,400元眨眼睡衣，與女兒配成母女裝。（圖／翻攝chiaraferragni IG）


▲Chiara Ferragni讓女兒穿著自創品牌的新生兒服裝，（左）連身兔裝約3,100元、帽子約1,500元，粉紅款兔裝約3,500元。

Chiara Ferragni從單身到為人母，每日勤於發穿搭文，在IG上吸引超過2307萬人追蹤，成為精品品牌指定合作的「帶貨王」，她也順著高人氣成立以眨眼設計聞名的同名品牌，當她知道肚子懷的是小公主時，立刻著手設計粉紅色的寶寶連身兔裝與小帽子，讓女兒一出生就能與她穿眨眼母女裝。

▲▼ ▲義大利部落客Chiara Ferragni生產後穿自創品牌約5,400元眨眼睡衣，與女兒配成母女裝。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲Chiara Ferragni與老公Fedez帶小女兒出院，她拎愛馬仕30萬起跳的柏金包。

與老公一起帶女兒出院當天，Chiara Ferragni不改貴氣本色，將30萬元起跳的愛馬仕（Hermes）柏金包當尿布包使用，恰好呼應柏金包誕生的緣由。1984年剛當上新手媽媽的女星珍柏金（Jane Birkin），因為在機上撈包包裡東西而不小心讓物品散落一地，因此向隔壁的男士抱怨沒有好用的媽媽包，這位男士正是愛馬仕家族成員、時任藝術總監的Jean-Louis Dumas，於是催生出以珍柏金命名的柏金包。

▲▼ ▲義大利部落客Chiara Ferragni生產後穿自創品牌約5,400元眨眼睡衣，與女兒配成母女裝。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲Chiara Ferragni一家四口加上小狗幸福洋溢。

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關鍵字：

Chiara Ferragni, 愛馬仕, 柏金包

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