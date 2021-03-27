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3／28星巴克咖啡免費喝！　1998年出生拿身分證衝一波

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▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

▲星巴克免費請23歲民眾喝咖啡，限量快衝一波吧。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、伯朗提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

3月份回饋滿滿的星巴克，進入第三波優惠啦，針對年齡與台灣星巴克一樣的23歲民眾，3／28當天到店就能免費領取中杯美式咖啡，別忘了備妥身分證明文件，記得是要可證實是本人的證件，每店限量100杯贈完為止。

星巴克來台23年，推出「與23週年有約 - 23歲的咖啡日」活動，限定3／28當天，到店出示西元1998年、也就是民國87年出生的顧客本人身分文件，可免費領取中杯美式咖啡，不限冰熱，每人限領一杯，每店限量100杯贈完為止，快揪同學或同齡朋友一起喝喝吧！

▲▼ 星巴克買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

在享受免費咖啡之前，請注意相關限制，首先其優惠不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務，也無法與其他行銷活動合併使用。

而超過或未滿23歲的民眾，也可等到3／29上班日，只要是星禮程會員，可使用當天「會員好友分享日」優惠，從上午11點至晚上8點，星禮程會員購買兩杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，部分門市不提供此優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡館在3月的分享日，最後兩天包括3／28與3／29，民眾至店內購買飲品，不限品項任選與容量都能買一送一，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，另各門市提供的優惠日不同，建議先向欲前往的門市查詢。

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關鍵字：

星巴克, 23歲, 咖啡免費, 買一送一, 伯朗

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