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抬腳即見「人體穴位」　細看惹出話題的陳冠希＋NIKE「死亡之吻」球鞋

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG@CLOT

陳冠希主理的潮流品牌CLOT，早在去年就不斷傳出將重新復刻當年爆款CLOT x NIKE AIR MAX 1「死亡之吻」球鞋，日前總算在IG看見陳冠希上腳擺拍，此款球鞋以濃厚的東方色彩，以人體穴道指南、彩色穴道反射區為設計，巧妙展現中醫的博大精深，但因新疆棉事件，讓這款鞋的上市有些曲折與微妙，能不能買得到、何時買得到，都還是謎。

▲陳冠希球鞋 。（圖／翻攝IG）

▲陳冠希球鞋 。（圖／翻攝IG）

▲陳冠希球鞋 。（圖／翻攝IG）

▲CLOT x NIKE AIR MAX 1「死亡之吻」復刻版球鞋。

在沒有網路的年代，陳冠希憑藉獨到的時尚品味，運用滿滿的中國元素，以及即便現在依然前衛的透視PVC鞋面手法，打造出爆款球鞋CLOT x NIKE AIR MAX 1「死亡之吻」，也令此次復刻消息一出，立馬引起極高的討論度。

▲陳冠希球鞋 。（圖／翻攝IG）

▲陳冠希球鞋 。（圖／翻攝IG）

▲鞋墊寫著「凝結集團」四個字的人體穴道指南圖，令人為之一亮。

復刻版聯名球鞋以麂皮拼接皮革，紅色的蛇紋注入標誌性的NIKE Swoosh Logo，球鞋後方除了品牌CLOT Logo，橘色的中國繩結刺繡也同樣搶眼，令球迷們陷入瘋狂的不外乎是寫著「凝結集團」四個字的人體穴道指南圖鞋墊，除了注入書法宣紙的格紋元素，更附上穴位的中英對照，簡直太貼心。

▲陳冠希球鞋 。（圖／翻攝IG）

▲陳冠希球鞋 。（圖／翻攝IG）

▲陳冠希球鞋 。（圖／翻攝IG）

▲經自中國「古書」的聯名鞋盒根本神還原。

鞋底也同樣精彩，水藍色的果凍膠底透著人體足部的穴道反射區，彩色的圖示彷彿直接將中醫書內容摘入，滿滿的細節巧思，讓你抬腳也吸睛。一雙好的球鞋怎麼能沒有好的包裝？取經自中國「古書」的聯名鞋盒根本是神還原，太值得收藏了。

▲陳冠希球鞋 。（圖／翻攝IG）

▲陳冠希球鞋 。（圖／翻攝IG）

▲系列也推出以中華文化中的「茶」為底蘊的棕色系配色。

除了復刻版的卡其配色，近期CLOT又在官網上釋出茶葉、茶具入鏡拍攝的全新配色形象照，以中華文化中的「茶」為底蘊，設計出深淺不依的咖啡色系配色，就連鞋盒也化身成過節送禮必備的茶葉禮盒。不過這款球鞋因新疆棉事件，在台灣延後上市，想收藏要耐心等等了。
 

【更多天馬行空的鞋、襪】

▲法國麵包拖鞋 。（圖／翻攝品牌官網）

▲法國麵包拖鞋 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Tommy Cash攜手Mashion Margiela推出蓬鬆的法國麵包「拖鞋」。(圖 / 翻攝品牌官網）

愛沙尼亞饒舌歌手Tommy Cash攜手Maison Margiela祭出一系列聯名商品，其中還原度超高的「法國麵包拖鞋」掀起超高關注度，膨鬆軟Q的模樣即便混在麵包堆裡也完全無違和，就連包裝也巧妙應用透明塑膠袋束上紅色膠帶，還貼心在包裝上貼了麵包內容物、食用期限，讓整體更加逼真，不仔細看可能真的會開袋食用呢！

►最狂聯名食物！法國麵包拖鞋太逼真好想咬　每包400元的泡麵「是真的」

▲Doublet巧妙的運用可愛的五指襪，注入麥當勞標誌性的「紅黃配色」翻玩。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲Doublet注入麥當勞標誌性的「紅黃配色」翻玩五指襪。（圖 / 翻攝品牌官網）

近期在IG上瘋傳的「全新包裝」麥當勞紙袋與薯條，過去我們熟悉的黃色雙拱門「M」，被調換成「D」而掀起了不少話題，不過仔細定睛一看會發現，這份寫著D的「薯條」竟然是用針織打造的，原來，這是來自日本設計師品牌Doublet為2021春夏打造的全新襪子，Doublet巧妙的運用可愛的五指襪，注入麥當勞標誌性的「紅黃配色」翻玩，將包覆腳趾頭的部分當成炸得金黃的薯條，裝著酥脆薯條的紅紙盒則以腳踝延伸到腿部來演繹。

►這包「麥當勞薯條」怎麼會是襪子！連紙袋也神還原　穿上感覺超妙


 

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