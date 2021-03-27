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曾之喬「壞壞視角」秀辣腿與許路兒撞包！又一咖超好躺的「麵包包」登場

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記者王則絲／台北報導

女星曾之喬身為時尚寵兒，時下最夯的大小包款幾乎都會經過她的手，日前貼出一組OOTD，曾之喬穿上一身黑色短洋裝開腿坐在椅子上，「壞壞視角」幾乎讓雙腿之間曝光，除了一雙辣腿以外，一旁來自LONGCHAMP的紅色小手袋也成畫面中的亮點，而許路兒日前亦示範同款手袋的白色款式，詢問度非常高。

▲曾之喬、許路兒撞包。（圖／品牌提供）

▲曾之喬、許路兒撞包。（圖／品牌提供）

▲曾之喬帶貨LONGCHAMP新包款OOTD。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）

曾之喬的OOTD是許多女孩們愛看的主題，身上的單品每每都燒到粉絲，這次她穿上膝上的短洋裝，搭配及膝黑色長筒靴，全身黑的低調裝束顯得身旁的「小紅包」更為亮眼。

原來這款手袋是來自LONGCHAMP 2021春夏新推出的「Brioche」系列手袋，顧名思義靈感就是來自法國經典的「布里歐麵包」，取自其蓬鬆軟綿的外型，運用絎縫工藝打造柔軟的包深，圓圓、軟軟的模樣超療癒，可謂名符其實的「麵包包」，又一咖看起來超好躺的療癒手袋就此誕生。

▲曾之喬、許路兒撞包。（圖／品牌提供）

▲曾之喬、許路兒撞包。（圖／品牌提供）

▲許路兒也背上同款「麵包包」。（圖／翻攝自IG@lurehsu）

除了曾之喬示範的紅色款式，許路兒近期也背上了白色的同款麵包包，在牛仔單品的襯托下相當吸睛，另外LONGCHAMP的Brioche布里歐麵包包還有推出清新的翡翠綠色以及純黑色可選擇。

▲曾之喬、許路兒撞包。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP 2021春夏全新「Brioche」系列手袋。（圖／品牌提供）

曾之喬持續曬包行程，最近還換上了Salvatore Ferragamo 全身米黃色調的洞洞裝，並搭配同色系的全新「FRAME」手袋，相當有春季的朝氣感；日前也運用了身上的草綠色抹胸，性感呼應身上的LOEWE「Flamenco」包款，今年新增的迷迭香綠色特別可愛。

▲曾之喬、許路兒撞包。（圖／品牌提供）

▲曾之喬、許路兒撞包。（圖／品牌提供）

▲曾之喬近期還曬了Ferragamo的「FRAME」手袋與LOEWE的「Flamenco」全新迷迭香綠色款式。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）

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關鍵字：

曾之喬, 曬包, OOTD, LONGCHAMP, Brioche, 布里歐包, 麵包包, 療癒

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