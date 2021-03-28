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「冰上精靈」金妍兒拍攝畫報美炸　30歲肌膚零細紋展現超模風範

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文／Squid

南韓滑冰選手金妍兒不僅有著「冰上精靈」的稱號，最近更是跨足時尚圈，參與時尚雜誌拍攝畫報，只見她放下頭髮換上一抹紅唇，淡雅的眼妝搭配眉毛，看起來就像是擁有高級臉的超模，非常上鏡，也展現出十足的性感魅力。

 ▲金妍兒,冰上精靈,Dior,穿搭,彩妝。（圖／yunakim IG）

▲金妍兒,冰上精靈,Dior,穿搭,彩妝。（圖／yunakim IG）

▲金妍兒穿搭都有超模風範。（圖／yunakim IG）

不只是以長髮紅唇亮相，這次她還穿上Dior的白色西裝外套，搭配黑色網紗裙子，以及格紋緞帶高跟鞋，坐在地板上，一頭長髮盤起來，看起來簡約又摩登，非常適合拍攝時尚畫報，很有大明星的風範。

 ▲金妍兒,冰上精靈,Dior,穿搭,彩妝。（圖／yunakim IG）

▲金妍兒穿上Dior的套裝，看起來更美了。（圖／yunakim IG）

最後一套則是換上整套的黑色西裝，搭配白色襯衫以及黑色細版領帶，一頭長髮一樣盤起作為穿搭風格，展現出十足的女強人架勢，纖長的眼線搭配紅唇反而看起來俐落有神，讓人忍不住大讚「實在太美了！」 

▲金妍兒,冰上精靈,Dior,穿搭,彩妝。（圖／yunakim IG）

▲金妍兒換成西裝一樣帥氣。（圖／yunakim IG）

這次拍攝的一系列畫報，也獲得許多網友的好評，照片獲得6萬多人按讚，許多人都在底下留言，「永遠的女王」、「心臟爆擊」、「哇！心中永遠的女神」、「為什麼每天都可以這麼美」，可見這套畫報真的受到很多人的歡迎。

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關鍵字：

金妍兒, 冰上精靈, Dior, 穿搭, 彩妝

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