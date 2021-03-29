SWITCH特別版主機＋動森＋健身環12980元！運動後到無人島爽爽生活

文／C編

《動物森友會》上市剛滿一周年，別以為這款遊戲已經退燒，還在坑裡的人依舊多到不計其數，遊戲不斷更新、隨著節慶有活動，讓玩家們不自覺地一直玩下去。任天堂SWITCH動森版主機曾經大缺貨，粉嫩的顏色，又冠上「動森特別版」，能不買嗎？購物網站「Her和她」推出「Nintendo SWITCH 動森特別版主機＋動物森友會＋健身環大冒險」，熱門遊戲、周邊一次購足，用健身環運動後，到動森的無人島生活多麼愜意，趁機入手實在太合理。

▲任天堂SWITCH 動森特別版主機＋動物森友會＋健身環大冒險（中文版），原價13980元、特價12980元。點我購買。



動森特別版主機的粉綠、粉藍把手顯得清新可愛，連手繩都是同色系，主機背面部壓印著森林圖案，主機盒上有3隻狸貓，完全呼應《動物森友會》的遊戲特色。

▲任天堂SWITCH動森版主機非常可愛。



動森特別版主機具備TV模式、桌上模式、手提模式，除了將主機拿在手上獨自享樂，也可以連接電視畫面，臨場感十足，或者乾脆把客廳變成遊戲室，約家人、朋友一起狂玩，外出時將主機背面的支架拉出，照樣能和朋友分享控制器和畫面，進行對戰或協力遊玩，走到哪玩到哪，有了SWITCH，不用再煩惱下一部該追什麼劇，享受動森無人島的生活最Chill。

▲SWITCH動森特別版的配色粉嫩可愛。

▲任天堂SWITCH動森特別版主機＋動物森友會＋健身環大冒險（中文版），原價13980元、特價12980元。點我購買。



購物網站「Her和她」推出「Nintendo SWITCH 動森特別版主機＋動物森友會＋健身環大冒險」，原價13980元、特價12980元，現省1000元，還沒入坑，或是之前沒搶到動森限定版感到扼腕，趕緊出手吧！