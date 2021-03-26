甜甜少女氣息！歐舒丹「果香櫻花」、SABON「綠意叢林」春日新香報到

▲SABON的綠意叢林系列，不同品項的香氛層次各有巧妙。

春天來了，歐舒丹和SABON不約而同的全新香氛系列，歐舒丹的果香櫻花限量香氛，香甜的氣味充滿少女氣息；SABON則是首次將抹茶萃取放入香氛中，綠意叢林有著舒服宜人氣味，讓人彷彿置身於天堂。

▲L’OCCITANE果香櫻花香氛系列

2021年歐舒丹全新果香櫻花限量香氛系列，蘊含以手工採摘來自普羅旺斯呂貝宏地區的櫻桃萃取以及櫻花花露，以輕盈剔透的水藍色調交織櫻花經典粉，搭配上獨特的插畫風包裝設計，增添春日活潑氣息。並採用50%回收PETR材質製作容器，減少不必要的浪費，對環境更加友善。

▲L’OCCITANE 櫻花美體雪泥，150ml，1,280元。

▲L’OCCITANE SOGO百貨限定 果香櫻花沐浴組，2,400元。

完美集結春季最令人引頸期盼的迷人花果香氣，想像自己與心愛的人置身於南法普羅旺斯的露天咖啡座下，啜飲一杯充滿芳芬風味的花果茶，感受來自南法最愜意的春日風情

▲母親節特別推出綠意叢林三部曲禮盒，1,280元。

SABON曾創造出許多帶有茶香的香氛，這次卻是首次真正將茶的萃取貫注在「綠意叢林系列」中。藉由擁有800年歷史的日本茶道儀式智慧，由茶香與抹茶萃取，讓肌膚與心靈都得到淨化。

▲SABON 綠意叢林浴鹽，300g ，1,080元。

▲SABON 綠意叢林宣言香水，80ml ，2,180元。

全新系列靈感源於天堂般的伊甸園，以大自然的力量喚醒身心靈全面的幸福。閉上眼睛，盤坐在青翠綠葉的樹下，迎來佛手柑與柑橘的清爽，香氣輕輕拂面，蘋果的一縷香甜與之交錯，恰似輕輕吟誦著爽朗的春日前調；中調以抹茶、茉莉與海藻為靈魂，融合成一片綠蔭鮮翠，如茵綠意在香草、麝香與覆盆的簇擁下，綻放出恬靜放鬆的結尾。