大陸FILA使用新疆棉！　台灣急切割回應了：本地製造

▲FILA捲入新疆棉花事件。（圖／翻攝自微博、IG，以下同）

記者鮑璿安 ／台北報導

新疆棉花事件一波未平一波又起，大陸FILA昨（25日）在微博表態，表示長期採購新疆出產的棉花，但此舉點燃台灣網友戰火，紛紛表示拒買FILA，然而今（26日）台灣FILA打破沉默，在官方臉書一口氣發表三點聲明：「台灣市場現皆使用台灣製造的棉質布料，原料來自南亞。」說法打臉大陸FILA。

▲大陸FILA昨日在微博發表聲明，表態繼續使用新疆棉花。

快時尚品牌H&M和運動品牌NIKE曾經發表聲明拒絕使用新疆棉花，認為大陸強迫少數民族勞動，「血棉花」事件一夕引起國際關注，也讓品牌不得不站出表態，大陸FILA昨日在微博寫下：「FILA 中國一直在持續採購和使用中國棉產區，包括新疆出產的棉花。 FILA 中國代表性面料絲柔棉產品，其原料就是新疆長絨棉。同時，FILA 中國已經啟動相關程序，退出 BCI 組織。無論過去或未來，我們都持續為廣大消費者提供優質的高級時尚運動服裝。」

▲大陸亞瑟士也跟風發文。

隨後大陸亞瑟士也跟風發文強調：「亞瑟士從原材料採購到生產，來自中國不同區域，包括新疆棉的採購。我們將繼續採購和支持新疆棉。始終堅持一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整。亞瑟士堅決反對一切抹黑和造謠中國的行徑。」

此舉引起台灣網友強烈反彈，台灣FILA稍早發表聲明，指出與大陸市場為不同代理商營運，而有關大陸退出BCI組織屬於當地的決策，同時也澄清，台灣方面現皆使用台灣製造的棉質布料，原料來自南亞。

FILA斐樂股份有限公司聲明如下：

1. FILA品牌採行各市場代理商營運模式，台灣現為斐樂股份有限公司營運，中國市場則為安踏體育，各負責其市場營運。

2. 媒體報載FILA退出B C I組織為安踏體育之當地市場決策。

3. 斐樂股份有限公司代理FILA營運之台灣市場，現皆使用台灣製造的棉質布料，原料來自南亞。

對此，記者也求證進一步求證台灣亞瑟士，官方表示：「亞瑟士是來自日本的專業運動品牌，而台灣亞瑟士致力於台灣運動產業發展，並培育眾多台灣運動菁英，提升運動風氣，以全民健康體魄為目標。台灣亞瑟士所有商品皆遵循總部指示。」

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