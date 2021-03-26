肝不好，未老先倒！網揭5個常犯「傷肝壞習慣」，難怪你美不起來

▲傷肝壞習慣不改，塗再貴的保養品都沒用。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

有句俗話說，養肝就是養命，肝不好，未老先倒。肝臟作為人體重要臟器之一，也是身體裡最強大，擁有最多功能的器官，肝如果養好，身體自然就好。網揭以下5個壞習慣超傷肝，現在就要趕快改過來！

▲暴飲暴其實很傷身。

#餓一頓飽一頓

三餐飲食不正常，餓一頓吃一頓的習慣很容易導致脂肪肝，暴飲暴食導致肝臟脂肪儲備能力上升，在肝臟以甘油三脂形式儲存，導致脂肪肝生成。

▲減重手段太激烈，會讓身體適應不良。

#減肥劇烈

當身體長期處於飢餓狀態時，身體會將儲存的脂肪通過肝臟這個中轉站，轉化為熱量，當大量脂肪酸進入肝臟，身體又缺少能幫助代謝的酶類和維生素時，會導致肝臟損害。

▲睡眠要睡對時間，熬夜補眠反而更累。

#太常熬夜

不少人喜歡晚睡，認為熬夜只要有補眠就不傷身體，其實熬夜會影響肝臟夜間的自我修復，以理想值來說，最好每天11點入睡，最好睡足7-8小時

▲多吃原型食物，養肝又能瘦身。

#加工食品吃太多

很多食物中都含有多種防腐劑、色素、人工甜味劑等食品添加劑，這些添加劑內含許多人體難分解的化學物質，進入人體後，會增加肝臟解毒負擔。

▲研究顯示，飲酒過量容易使肝臟產生異常。

#過量飲酒

喝太多酒會降低肝臟淨化血液的能力，導致體內毒素增加，進而誘發肝臟損傷及多種疾病。