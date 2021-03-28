肚子瘦不下來？「8個NG行為」讓腹部脂肪狂堆積　你中幾個？

▲很多人都覺得肚子很難瘦，原因可能出在飲食、生活習慣上。

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

有些人明明不算太胖，卻有個大肚腩，或是好不容易稍微瘦下來了，但是肚子上的肥肉就是減不掉，讓人好困擾？其實元兇可能就是一些生活中常被忽略的小習慣！像是以下8個NG行為就會讓你腹部脂肪狂堆積，快來看看你中了幾個？

1.愛吃高脂肪高熱量的飲食



各種高糖食物會使得血糖急升，減緩身體新陳代謝，降低燃燒脂肪的能力，因此，想減少腹部脂肪，先從少吃高碳水、高脂肪的食物開始，尤其是精緻加工食品，其熱量比原形食物更高，GI值也高。

2.缺乏蛋白質



蛋白質是肌肉生長的必須營養成分，蛋白質攝取過少會導致身體肌肉流失，進而影響基礎代謝率。

蛋白質的飽腹感很強，可幫助減少主食的攝取量10%～20%，且蛋白質攝取充分，可使代謝提高15%～30%，綜合下來可帶來很好的熱量赤字效果，減少發胖機率。成人每日建議的蛋白質攝取量為「體重（公斤）X 1.2g」，比如體重50kg的人，每日蛋白質建議攝取量為60g，而如果是經常做重訓或運動量大的人，則建議每日攝取量要改為「體重（公斤） X 1.5～2g」。

3.飲酒過量



喝酒會增加食慾，讓你在不知不覺中吃下更多食物，攝取過多的熱量，進而促使發胖，而且酒精會代謝肌肉，飲酒過多會影響基礎代謝降低，所以最好少喝酒，適量就好。

4.膳食纖維攝取不足



膳食纖維有改善腸道功能、降低體重、穩定血糖和降低膽固醇等4大功能，膳食纖維攝取不足會影響腸胃的蠕動和通暢。要補充膳食纖維，可多吃新鮮蔬果，以含有豐富膳食纖維的糙米、燕麥、藜麥等雜糧全穀物取代精緻澱粉。

5.缺乏運動



長期不運動，身體基礎代謝會持續下降，也可能會影響排便不順暢。養成運動習慣不僅能幫助消耗熱量，燃燒脂肪，也能鍛鍊肌肉，提升基礎代謝，身形線條也會變得更好看。

6.焦慮精神壓力大



當人長期處於壓力下，身體會大量釋放皮脂醇，不僅影響新陳代謝、囤積脂肪，還會增加食慾，特別是對高熱量食物的渴望。可適度的休息、運動，幫助舒緩情緒，或找到適合自己的舒壓方法，適當補充富含鈣、鎂、色胺酸食物也能幫助放鬆心情。。

7.吸菸



澳洲曾有研究發現，吸菸會讓脂肪囤積在重要器官周圍，重度抽菸者比不吸菸者有較大的腰圍與較高的腰臀圍比值，而且吸菸量越多，身體脂肪趨向腹部堆積的傾象就越明顯，也就是所謂的腹部型肥胖，更會導致代謝異常。想讓肥肚瘦下來，先戒菸就對了，對身體健康也比較好。

8.睡眠不足



睡眠不足一方面會使瘦素分泌降低，也會增加皮脂醇的分泌，提升食慾，尤其渴望高脂肪、高熱量食物，一不小心就會攝入過多熱量，且睡眠不足也會影響新陳代謝，身體感到疲乏而缺乏能量燃燒脂肪，導致脂肪囤積。

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