fb ig video ETtoday search mobile

Lisa帶貨擺拍不忘舉手曬傲人S曲線　8400元就能入手同款CELINE

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa，近期接連接登上韓國版《ELLE》、與中國版《BAZAAR》雜誌四月號封面，私下也不忘在IG上Po出自拍穿搭照與粉絲互動，畫面中Lisa仍舊拿出大片氣場擺拍，這陣子彷彿愛上將髮圈當手環，CELINE的緞面髮飾格外吸睛，特搜後發現竟不到台幣9000元就能入手。

▲Lisa髮圈 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa髮圈 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa將日常自拍拍成時尚大片照。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m)

Lisa前陣子以灰藍隱形眼鏡，搭配她洋娃娃般的精緻五官，噴發異國混血妝感，不負「人間芭比」之稱登上雜誌封面，掀起了不少話題，近日Lisa再更新IG曬出穿搭照，戴上CELINE粉色針織毛帽搭配墨鏡出鏡，不忘舉手曬出傲人的螞蟻腰身、又或是擺出「脖子疼」姿勢，硬是把自拍照拍成了時尚大片，女神令人氣勢不容忽視。

▲Lisa髮圈 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa先前她也曾在貼文中，運用愛馬仕絲質髮圈點綴穿搭。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m)

只要是女孩們都懂，日常隨身攜帶髮圈在手上那是必須的，但這陣子Lisa彷彿愛上將髮圈當成手環來穿戴，先前她也曾在貼文中，曬出愛馬仕絲質髮圈穿搭，後來變成她愛貓們的新「玩具」，讓網友們直呼：「最奢侈的玩具」、「也想被養」，身為的貓奴Lisa也大方割愛，改戴上CELINE本季春夏最新的緞面髮圈，上方還有小小的復古金凱旋門點綴，精緻又優雅，最重要的是價格十分親民，台幣8400元就能入手Lisa同款。

▲Lisa髮圈 。（圖／翻攝IG）

▲CELINE 凱旋門緞面髮圈，NT $ 8,400。（圖 / 翻攝品牌官網）

►Lisa混血妝太勾魂　耍辣曬超狂川字肌，驚人9頭身「畫面都是腿」

►歐陽娜娜背著爸爸偷染「玫瑰金髮色」登熱搜　難得平價穿790元ZARA衫


 

關鍵字：

Lisa, 人間芭比, BLACKPINK人間芭比, BLACKPINK, CELINE, 愛馬仕

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／29再買一送一！　把握3月最後優惠再衝一杯

星巴克3／29再買一送一！　把握3月最後優惠再衝一杯

想要40歲還像大學生？塗最貴的保養品前，先戒掉手搖飲吧！

想要40歲還像大學生？塗最貴的保養品前，先戒掉手搖飲吧！

168斷食太難！營養師大推「無痛斷食法」，教你漸進式瘦下來

168斷食太難！營養師大推「無痛斷食法」，教你漸進式瘦下來

Rosé懷裡的蒙面女竟是她！Lisa掰了妹妹頭　「露額頭計畫」近況曝光 交不到男／女友？萬年單身人常有的3項特質　問題可能出在你身上 40歲張柏芝臉上零細紋、連毛孔都看不見　保養竟用這麼便宜的單品 《錦心似玉》譚松韻輕鬆駕馭鮑伯頭、丸子頭　偏圓臉的髮型範本就是她 卸妝霜又紅起來！一罐完成卸妝+洗臉　3款推薦女孩最愛 《上流戰爭》金素妍淡妝美翻！「戲外超大反差」氣質長裙露S曲線 90%的人洗臉都洗錯了！9大爛臉「NG清潔行為」你中了幾個？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面