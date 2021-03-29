Lisa帶貨擺拍不忘舉手曬傲人S曲線　8400元就能入手同款CELINE

記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa，近期接連接登上韓國版《ELLE》、與中國版《BAZAAR》雜誌四月號封面，私下也不忘在IG上Po出自拍穿搭照與粉絲互動，畫面中Lisa仍舊拿出大片氣場擺拍，這陣子彷彿愛上將髮圈當手環，CELINE的緞面髮飾格外吸睛，特搜後發現竟不到台幣9000元就能入手。

▲Lisa將日常自拍拍成時尚大片照。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m)

Lisa前陣子以灰藍隱形眼鏡，搭配她洋娃娃般的精緻五官，噴發異國混血妝感，不負「人間芭比」之稱登上雜誌封面，掀起了不少話題，近日Lisa再更新IG曬出穿搭照，戴上CELINE粉色針織毛帽搭配墨鏡出鏡，不忘舉手曬出傲人的螞蟻腰身、又或是擺出「脖子疼」姿勢，硬是把自拍照拍成了時尚大片，女神令人氣勢不容忽視。

▲Lisa先前她也曾在貼文中，運用愛馬仕絲質髮圈點綴穿搭。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m)

只要是女孩們都懂，日常隨身攜帶髮圈在手上那是必須的，但這陣子Lisa彷彿愛上將髮圈當成手環來穿戴，先前她也曾在貼文中，曬出愛馬仕絲質髮圈穿搭，後來變成她愛貓們的新「玩具」，讓網友們直呼：「最奢侈的玩具」、「也想被養」，身為的貓奴Lisa也大方割愛，改戴上CELINE本季春夏最新的緞面髮圈，上方還有小小的復古金凱旋門點綴，精緻又優雅，最重要的是價格十分親民，台幣8400元就能入手Lisa同款。

▲CELINE 凱旋門緞面髮圈，NT $ 8,400。（圖 / 翻攝品牌官網）

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